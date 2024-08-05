Гаррис сравнила количество голосов с Трампом в ключевых штатах

Гаррис усилила свои позиции в противостоянии с Трампом

Как отмечается, Гаррис получила преимущество в 1 пункт на национальном уровне — чего никогда не было у президента Байдена, который отставал на 5 пунктов, когда вышел из гонки.

В то же время, Трамп сохраняет значительное преимущество среди избирателей, утверждая, что с ним они будут жить лучше в финансовом плане, и что его политика уменьшит количество мигрантов на границе.

Также отмечается, что к самому высокому показателю в этом году вырос процент демократов, которые говорят, что "точно проголосуют". Это сужает партийный "разрыв в явке", наблюдавшийся на протяжении всей кампании.

В более общем плане все это указывает на то, что выборы вполне могут зависеть от явки избирателей и особенно от маргинальной явки — тех, кто не всегда приходит на выборы. В частности, среди тех, кто вообще описывает себя как голосующих "иногда" или "редко", но говорит, что сейчас точно проголосует, сейчас побеждает Гаррис, — пишет издание. Поделиться

Гаррис также лидирует среди женщин-избирателей, считающих, что в случае избрания она поможет их интересам. Гораздо меньше женщин говорят так о Трампе.

В ключевых штатах, которые и определяют результат выборов, выдвиженцы от Демократической и Республиканской партий имеют сегодня равные шансы на победу. Опросы показывают, что в Мичигане оба кандидата имеют по 48%, Пенсильвании — по 50%, Аризоне — по 49%. Незначительное преимущество Трамп демонстрирует в Вискосине (при нем — 50%, при Гаррисе — 49%), Джорджии (50% и 47%) и Северной Каролине (50% и 47%). Гарис несколько опережает Трампа в Неваде (50% против 48%). Поделиться

Гаррис официально стала кандидатом в президенты США

В голосовании 2 августа приняли участие около 4 тысяч делегатов, выделенных во время праймериз от Демократической партии.

За Гаррис отдали свой голос 3923 демократа. Заметим, что для официального выдвижения на выборы Гаррису потребовалось минимум 1976 голосов.

Камала Гаррис прокомментировала событие в своем Х.