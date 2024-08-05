Гаррис сравнила количество голосов с Трампом в ключевых штатах

Вице-президент США Камала Гаррис и бывший президент Дональд Трамп имеют равное количество голосов в ключевых штатах.
Главные тезисы
- Камала Гаррис и Дональд Трамп имеют равное количество голосов в ключевых штатах, укрепляя свои позиции в противостоянии.
- Гаррис получила положительные оценки среди избирателей, особенно среди женщин, чьи интересы она обещает защищать.
- Выборы могут зависеть от явки избирателей, особенно тех, кто редко участвует в голосовании, что создает непредсказуемую динамику исхода.
- Опросы показывают равные шансы Гаррис и Трампа в ключевых штатах, что подчеркивает напряженность и непредсказуемость предстоящих выборов.
Гаррис усилила свои позиции в противостоянии с Трампом
Как отмечается, Гаррис получила преимущество в 1 пункт на национальном уровне — чего никогда не было у президента Байдена, который отставал на 5 пунктов, когда вышел из гонки.
В то же время, Трамп сохраняет значительное преимущество среди избирателей, утверждая, что с ним они будут жить лучше в финансовом плане, и что его политика уменьшит количество мигрантов на границе.
Также отмечается, что к самому высокому показателю в этом году вырос процент демократов, которые говорят, что "точно проголосуют". Это сужает партийный "разрыв в явке", наблюдавшийся на протяжении всей кампании.
Гаррис также лидирует среди женщин-избирателей, считающих, что в случае избрания она поможет их интересам. Гораздо меньше женщин говорят так о Трампе.
Гаррис официально стала кандидатом в президенты США
В голосовании 2 августа приняли участие около 4 тысяч делегатов, выделенных во время праймериз от Демократической партии.
За Гаррис отдали свой голос 3923 демократа. Заметим, что для официального выдвижения на выборы Гаррису потребовалось минимум 1976 голосов.
Камала Гаррис прокомментировала событие в своем Х.
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