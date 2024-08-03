Выборы президента США. Трамп изменил мнение по поводу дебатов с Гаррис

Дональд Трамп согласился провести дебаты с Камалой Гаррис после того, как она заявила, что готова принять его вызов. Хотя раньше не хотел "телевизионного поединка" кандидатов в президенты США.

Дебаты Трампа с Гаррис — известны сроки

Трамп поделился мнениями по поводу дебатов с кандидатом в президенты США от демократов на странице в социальной сети Truth Social.

Я полностью готов принять результаты этого "переворота" и заменить Джо на сцене дебатов на сумасшедшую Камалу Гаррис. Я потратил сотни миллионов долларов, времени и усилий на борьбу с Джо, и когда я выиграл прения, они выбросили на ринг нового кандидата. Несправедливо, но что есть, то есть. Дональд Трамп Кандидат в президенты США

Хотя никакие официальные подробности не были обнародованы, Трамп сообщил, что дебаты состоятся 4 сентября на телеканале Fox News, модераторами будут Брет Байер и Марта Маккалум.

Во втором посту Трамп указал, что правила будут схожи с условиями дебатов с Джо Байденом. Однако позже он его удалил.

Ранее Трамп заявлял, что не будет дебатировать с госпожой Гаррис, потому что, по его словам, она не является официальным кандидатом. Однако Гаррис получила достаточное количество голосов от делегатов Демократической партии, чтобы стать кандидатом в президенты. Хотя процесс онлайн голосования не завершится до понедельника, 5 августа.

Также экс-президент США заявлял, что он лидирует в опросах, и избиратели уже знают, «какую он и его соперница-демократка занимают позицию по тем или иным вопросам», пишет Вloomberg.

Сейчас я говорю: "Почему я должен участвовать в дебатах?" — сказал Трамп в эфире телеканала Fox Business Network. — Я лидирую в опросах, и все знают ее, все знают меня. Поделиться

Гаррис официально стала кандидатом в президенты США

В голосовании 2 августа приняли участие около 4 тысяч делегатов, выделенных во время праймериз от Демократической партии.

Сегодня за Гаррис отдали свой голос 3923 демократа. Заметим, что для официального выдвижения на выборы Гаррису потребовалось минимум 1976 голосов. Поделиться

Камала Гаррис прокомментировала событие в своем Х.