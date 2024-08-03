Выборы президента США. Трамп изменил мнение по поводу дебатов с Гаррис

Дональд Трамп согласился провести дебаты с Камалой Гаррис после того, как она заявила, что готова принять его вызов. Хотя раньше не хотел "телевизионного поединка" кандидатов в президенты США.
Главные тезисы
- Дональд Трамп изменил свое мнение и согласился провести дебаты с Камалой Гаррис после ее вызова.
- Выборы президента США наполнены неожиданностями и изменениями в стратегиях кандидатов.
- Трамп заявлял о своем лидерстве в опросах и изначально отказывался от дебатов с Гаррисом.
Дебаты Трампа с Гаррис — известны сроки
Трамп поделился мнениями по поводу дебатов с кандидатом в президенты США от демократов на странице в социальной сети Truth Social.
Хотя никакие официальные подробности не были обнародованы, Трамп сообщил, что дебаты состоятся 4 сентября на телеканале Fox News, модераторами будут Брет Байер и Марта Маккалум.
Во втором посту Трамп указал, что правила будут схожи с условиями дебатов с Джо Байденом. Однако позже он его удалил.
Ранее Трамп заявлял, что не будет дебатировать с госпожой Гаррис, потому что, по его словам, она не является официальным кандидатом. Однако Гаррис получила достаточное количество голосов от делегатов Демократической партии, чтобы стать кандидатом в президенты. Хотя процесс онлайн голосования не завершится до понедельника, 5 августа.
Также экс-президент США заявлял, что он лидирует в опросах, и избиратели уже знают, «какую он и его соперница-демократка занимают позицию по тем или иным вопросам», пишет Вloomberg.
Гаррис официально стала кандидатом в президенты США
В голосовании 2 августа приняли участие около 4 тысяч делегатов, выделенных во время праймериз от Демократической партии.
Камала Гаррис прокомментировала событие в своем Х.
Имею честь быть кандидатом от Демократической партии на пост Президента Соединенных Штатов. На следующей неделе я официально приму номинацию. Эта кампания направлена на то, чтобы люди объединились, подпитывшись любовью к стране, чтобы бороться за то, кем мы являемся.
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