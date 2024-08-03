Вибори президента США. Трамп змінив думку щодо дебатів з Гарріс

Дональд Трамп погодився провести дебати з Камалою Гарріс після того, як вона заявила, що "готова" прийняти його виклик. Хоча раніше не хотів “телевізійного двобою” кандидатів в президенти США.

Дебати Трампа з Гарріс — відомий термін

Трамп поділився думками з приводу дебатів з кандидаткою на посаду президента США від демократів на сторінці в соціальній мережі Truth Social.

Я повністю готовий прийняти результати цього "перевороту" і замінити Джо на сцені дебатів на божевільну Камалу Гарріс. Я витратив сотні мільйонів доларів, часу і зусиль на боротьбу з Джо, і коли я виграв дебати, вони викинули на ринг нового кандидата. Несправедливо, але що є, те є. Дональд Трамп Кандидат у президенти США

Хоча жодних офіційних подробиць не було оприлюднено, Трамп повідомив, що дебати відбудуться 4 вересня на телеканалі Fox News, модераторами будуть Брет Байєр і Марта Маккалум.

У другому пості Трамп вказав, що правила будуть схожі на умови дебатів з Джо Байденом. Однак пізніше він його видалив.

Раніше Трамп заявляв, що не буде дебатувати з пані Гарріс, тому що, за його словами, вона не є офіційним кандидатом. Однак Гарріс отримала достатню кількість голосів від делегатів Демократичної партії, щоб стати кандидатом у президенти. Хоча процес онлайн-голосування не завершиться до понеділка, 5 серпня.

Також експрезидент США заявляв, що він лідирує в опитуваннях і виборці вже знають, «яку він і його суперниця-демократка займають позицію з тих чи інших питань», пише Вloomberg.

Зараз я кажу: „Чому я повинен брати участь у дебатах?“ — сказав Трамп в ефірі на телеканалі Fox Business Network. — Я лідирую в опитуваннях, і всі знають її, всі знають мене. Поширити

Гарріс офіційно стала кандидаткою в президенти США

У голосуванні 2 серпня взяли участь близько 4 тисячі делегатів, що були виділені під час праймериз від Демократичної партії.

Сьогодні за Гарріс віддали свій голос 3923 демократа. Зауважимо, що для офіційного висування на вибори Гарріс було потрібно мінімум 1976 голосів. Поширити

Камала Гарріс прокоментувала подію у своєму Х.