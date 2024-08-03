Вибори президента США. Трамп змінив думку щодо дебатів з Гарріс

Дональд Трамп погодився провести дебати з Камалою Гарріс після того, як вона заявила, що "готова" прийняти його виклик. Хоча раніше не хотів “телевізійного двобою” кандидатів в президенти США.
Головні тези:
- Трамп погодився на дебати з Гарріс, хоча спочатку відмовлявся від цього.
- Трамп заявляв про своє лідерство в опитуваннях та невідповідність Гарріс кандидатурі, тому раніше не хотів брати участь у дебатах.
- Вибори президента США наповнені несподіванками та змінами у стратегіях кандидатів, слідкуйте за останніми новинами для зрозуміння ситуації.
Дебати Трампа з Гарріс — відомий термін
Трамп поділився думками з приводу дебатів з кандидаткою на посаду президента США від демократів на сторінці в соціальній мережі Truth Social.
Хоча жодних офіційних подробиць не було оприлюднено, Трамп повідомив, що дебати відбудуться 4 вересня на телеканалі Fox News, модераторами будуть Брет Байєр і Марта Маккалум.
У другому пості Трамп вказав, що правила будуть схожі на умови дебатів з Джо Байденом. Однак пізніше він його видалив.
Раніше Трамп заявляв, що не буде дебатувати з пані Гарріс, тому що, за його словами, вона не є офіційним кандидатом. Однак Гарріс отримала достатню кількість голосів від делегатів Демократичної партії, щоб стати кандидатом у президенти. Хоча процес онлайн-голосування не завершиться до понеділка, 5 серпня.
Також експрезидент США заявляв, що він лідирує в опитуваннях і виборці вже знають, «яку він і його суперниця-демократка займають позицію з тих чи інших питань», пише Вloomberg.
Гарріс офіційно стала кандидаткою в президенти США
У голосуванні 2 серпня взяли участь близько 4 тисячі делегатів, що були виділені під час праймериз від Демократичної партії.
Камала Гарріс прокоментувала подію у своєму Х.
Я маю честь бути кандидаткою від Демократичної партії на пост Президента Сполучених Штатів. Наступного тижня я офіційно прийму номінацію. Ця кампанія спрямована на те, щоб люди об’єдналися, підживлені любов’ю до країни, щоб боротися за те, ким ми є.
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