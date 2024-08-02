Демократи обрали Гарріс офіційною кандидаткою на пост президента США
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Демократи обрали Гарріс офіційною кандидаткою на пост президента США

Гарріс
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Джерело:  The Washington Post

У США відбулось голосування, на якому демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. За рішенням демократів цією кандидаткою стала віцепрезидентка Камала Гарріс.

Головні тези:

  • Демократи у США обрали віцепрезидентку Камалу Гарріс офіційною кандидаткою в президенти на виборах 2024 року.
  • У голосуванні взяли участь близько 4 тисячі делегатів, і Камала Гарріс отримала підтримку 3923 демократів.
  • Після оголошення про вихід президента США Джо Байдена з передвиборчих перегонів, він підтримав кандидатуру Гарріс на роль кандидата від демократів.

Гарріс офіційно стала кандидаткою в президенти США

У голосуванні взяли участь близько 4 тисячі делегатів, що були виділені під час праймериз від Демократичної партії.

Сьогодні за Гарріс віддали свій голос 3923 демократа. Зауважимо, що для офіційного висування на вибори Гарріс було потрібно мінімум 1976 голосів.

Камала Гарріс прокоментувала подію у своєму Х.

Я маю честь бути кандидаткою від Демократичної партії на пост Президента Сполучених Штатів. Наступного тижня я офіційно прийму номінацію. Ця кампанія спрямована на те, щоб люди об’єдналися, підживлені любов’ю до країни, щоб боротися за те, ким ми є.

Камала Гарріс

Камала Гарріс

Віцепрезидентка США

Гарріс йде в президенти США

Кілька тижнів тому стало відомо, що президент США Джо Байден оголосив про свій вихід з передвиборчих перегонів. Це сталося після того, як він програв експрезиденту США Дональду Трампу на дебатах.

Після провального виступу Байдена серед демократів та спонсорів кампанії американського лідера розпочалася паніка, оскільки всі засумнівалися у можливості його перемоги на майбутніх виборах.

Байден, оголошуючи про те, що не братиме участі у виборах, підтримав кандидатуру Гарріс на роль кандидата від демократів.

Зауважимо, що згідно з соцопитуваннями, наразі Гарріс випереджає свого основного опонента і колишнього президента Дональда Трампа в чотирьох ключових штатах із семи,

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