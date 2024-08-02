Вдвічі більше за Трампа. Гарріс зібрала у липні 310 млн дол на президентську кампанію

У липні на передвиборчу кампанію Камали Гарріс зібрано 310 млн дол, що більш ніж удвічі перевищує суму, зібрану її суперником на виборах президента США Дональдом Трампом.

Гарріс зібрала на президентську кампанію 310 млн дол

У кампанії Гарріс пояснили, що понад 200 млн дол у вигляді пожертв надійшли протягом тижня після того, як Байден вийшов із передвиборчої гонки та підтримав кандидатуру свого віцепрезидента на посаду глави держави від Демократичної партії.

Зазначається, що кошти надійшли від понад трьох мільйонів людей.

Водночас у кампанії кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа у липні заявляли, що зібрали 138,7 млн дол.

Таким чином, загалом кампанія Трампа здобула 327 млн дол., натомість скарбниця Гарріс дорівнює 377 млн дол.

Американці зібрали на передвиборчу кампанію Гарріс 46,7 млн дол

Платформа збору коштів від Демократичної партії ActBlue оголосила, що станом на 21:00 за східним часом вона зібрала 46,7 млн дол із невеликих пожертвувань для кампанії віцепрезидентки Гарріс.

Як нагадує АР, у кампанії Байдена та афілійованих груп раніше було близько 96 млн дол. Національний з’їзд Республіканської партії повідомляв, що в червні фонд кампанії склав 102 млн дол. Поширити

Тако стало відомо, що очільники Демократичної партії в усіх 50 штатах США підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс як нового кандидата в президенти.