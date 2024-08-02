Вдвое больше Трампа. Гаррис собрала в июле 310 млн долл на президентскую кампанию

В июле на предвыборную кампанию Камалы Гаррис собрано 310 млн долл, что более чем вдвое превышает сумму, собранную ее соперником на выборах президента США Дональдом Трампом.

Гаррис собрала на президентскую кампанию 310 млн долл

В кампании Гаррис объяснили, что более 200 млн долл в виде пожертвований поступили в течение недели после того, как Байден вышел из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента на пост главы государства от Демократической партии.

Отмечается, что средства поступили свыше трех миллионов человек.

В то же время, в кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в июле заявляли, что собрали 138,7 млн долл.

Таким образом, в общей сложности кампания Трампа получила 327 млн долл, в то же время казна Гаррис равна 377 млн долл.

Американцы собрали на предвыборную кампанию Гаррис 46,7 млн долл

Платформа сбора средств от Демократической партии ActBlue объявила, что по состоянию на 21:00 по восточному времени она собрала 46,7 млн долл из небольших пожертвований для кампании вице-президента Гарриса.

Как напоминает АР, в кампании Байдена и аффилированных групп ранее находилось около 96 млн долл. Национальный съезд Республиканской партии сообщал, что в июне фонд кампании составил 102 млн долл. Поделиться

Так стало известно, что главы Демократической партии во всех 50 штатах США поддержали вице-президента Камала Гаррис как нового кандидата в президенты.