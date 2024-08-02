Вдвое больше Трампа. Гаррис собрала в июле 310 млн долл на президентскую кампанию

В июле на предвыборную кампанию Камалы Гаррис собрано 310 млн долл, что более чем вдвое превышает сумму, собранную ее соперником на выборах президента США Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Камала Гаррис собрала на предвыборную кампанию в июле 310 млн долл, что вдвое превышает собранные средства Трампа.
- Поддержка общественности: средства на кампанию Гаррис поступили от более чем трех миллионов человек.
- Большая часть пожертвований поступила после того, как Байден поддержал кандидатуру Гаррис.
Гаррис собрала на президентскую кампанию 310 млн долл
В кампании Гаррис объяснили, что более 200 млн долл в виде пожертвований поступили в течение недели после того, как Байден вышел из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента на пост главы государства от Демократической партии.
Отмечается, что средства поступили свыше трех миллионов человек.
В то же время, в кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в июле заявляли, что собрали 138,7 млн долл.
Таким образом, в общей сложности кампания Трампа получила 327 млн долл, в то же время казна Гаррис равна 377 млн долл.
Американцы собрали на предвыборную кампанию Гаррис 46,7 млн долл
Платформа сбора средств от Демократической партии ActBlue объявила, что по состоянию на 21:00 по восточному времени она собрала 46,7 млн долл из небольших пожертвований для кампании вице-президента Гарриса.
Так стало известно, что главы Демократической партии во всех 50 штатах США поддержали вице-президента Камала Гаррис как нового кандидата в президенты.
Главы провели телефонную конференцию после того, как президент Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру по выборам.
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