Демократы избрали Гаррис официальным кандидатом на пост президента США
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Демократы избрали Гаррис официальным кандидатом на пост президента США

Гаррис
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Источник:  The Washington Post

В США прошло голосование, на котором демократы избрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. По решению демократов этим кандидатом стала вице-президент Камала Гаррис.

Главные тезисы

  • Демократы в США избрали Камалу Гаррис официальным кандидатом в президенты на выборах 2024 года после выхода Джо Байдена из предвыборной гонки.
  • Гаррис получила поддержку 3923 делегатов из 4000 на голосовании, что обеспечило ей официальное выдвижение на выборы президента США.
  • Камала Гаррис уже опережает своего основного оппонента Дональда Трампа в четырех ключевых штатах из семи, согласно соцопросам.

Гаррис официально стала кандидатом в президенты США

В голосовании приняли участие около 4 тысяч делегатов, выделенных во время праймериз от Демократической партии.

Сегодня за Гаррис отдали свой голос 3923 демократа. Заметим, что для официального выдвижения на выборы Гаррису потребовалось минимум 1976 голосов.

Камала Гаррис прокомментировала событие в своем Х.

У меня есть честь быть кандидатом от Демократической партии на пост Президента Соединенных Штатов. На следующей неделе я официально приму номинацию. Эта кампания направлена на то, чтобы люди объединились, подпитывшись любовью к стране, чтобы бороться за то, кем мы являемся.

Камала Гаррис

Камала Гаррис

Вице-президент США

Гаррис идет в президенты США

Несколько недель назад стало известно, что президент США Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Это произошло после того, как он проиграл экс-президенту США Дональду Трампу на дебатах.

После провального выступления Байдена среди демократов и спонсоров кампании американского лидера началась паника, поскольку все усомнились в возможности его победы на предстоящих выборах.

Байден, объявляя о том, что не будет участвовать в выборах, поддержал кандидатуру Гарриса на роль кандидата от демократов.

Заметим, что согласно соцопросам, сейчас Гаррис опережает своего основного оппонента и бывшего президента Дональда Трампа в четырех ключевых штатах из семи.

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