Демократы избрали Гаррис официальным кандидатом на пост президента США

В США прошло голосование, на котором демократы избрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. По решению демократов этим кандидатом стала вице-президент Камала Гаррис.
Главные тезисы
- Демократы в США избрали Камалу Гаррис официальным кандидатом в президенты на выборах 2024 года после выхода Джо Байдена из предвыборной гонки.
- Гаррис получила поддержку 3923 делегатов из 4000 на голосовании, что обеспечило ей официальное выдвижение на выборы президента США.
- Камала Гаррис уже опережает своего основного оппонента Дональда Трампа в четырех ключевых штатах из семи, согласно соцопросам.
Гаррис официально стала кандидатом в президенты США
В голосовании приняли участие около 4 тысяч делегатов, выделенных во время праймериз от Демократической партии.
Камала Гаррис прокомментировала событие в своем Х.
I am honored to be the Democratic nominee for President of the United States. I will officially accept the nomination next week.— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 2, 2024
This campaign is about people coming together, fueled by love of country, to fight for the best of who we are.
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Гаррис идет в президенты США
Несколько недель назад стало известно, что президент США Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Это произошло после того, как он проиграл экс-президенту США Дональду Трампу на дебатах.
После провального выступления Байдена среди демократов и спонсоров кампании американского лидера началась паника, поскольку все усомнились в возможности его победы на предстоящих выборах.
Байден, объявляя о том, что не будет участвовать в выборах, поддержал кандидатуру Гарриса на роль кандидата от демократов.
Заметим, что согласно соцопросам, сейчас Гаррис опережает своего основного оппонента и бывшего президента Дональда Трампа в четырех ключевых штатах из семи.
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