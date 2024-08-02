Демократы избрали Гаррис официальным кандидатом на пост президента США

В США прошло голосование, на котором демократы избрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. По решению демократов этим кандидатом стала вице-президент Камала Гаррис.

Гаррис официально стала кандидатом в президенты США

В голосовании приняли участие около 4 тысяч делегатов, выделенных во время праймериз от Демократической партии.

Сегодня за Гаррис отдали свой голос 3923 демократа. Заметим, что для официального выдвижения на выборы Гаррису потребовалось минимум 1976 голосов. Поделиться

Камала Гаррис прокомментировала событие в своем Х.

У меня есть честь быть кандидатом от Демократической партии на пост Президента Соединенных Штатов. На следующей неделе я официально приму номинацию. Эта кампания направлена на то, чтобы люди объединились, подпитывшись любовью к стране, чтобы бороться за то, кем мы являемся. Камала Гаррис Вице-президент США

I am honored to be the Democratic nominee for President of the United States. I will officially accept the nomination next week.



This campaign is about people coming together, fueled by love of country, to fight for the best of who we are.



Join us: https://t.co/abmve926Hz — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 2, 2024

Гаррис идет в президенты США

Несколько недель назад стало известно, что президент США Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Это произошло после того, как он проиграл экс-президенту США Дональду Трампу на дебатах.

После провального выступления Байдена среди демократов и спонсоров кампании американского лидера началась паника, поскольку все усомнились в возможности его победы на предстоящих выборах.

Байден, объявляя о том, что не будет участвовать в выборах, поддержал кандидатуру Гарриса на роль кандидата от демократов.

Заметим, что согласно соцопросам, сейчас Гаррис опережает своего основного оппонента и бывшего президента Дональда Трампа в четырех ключевых штатах из семи.