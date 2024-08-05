Гарріс зрівняла кількість голосів з Трампом у ключових штатах

Гарріс посилила свої позиції у протистоянні з Трампом

Як зазначається, Гарріс отримала перевагу в 1 пункт на національному рівні — чого ніколи не було у президента Байдена, який відставав на 5 пунктів, коли вийшов з перегонів.

Водночас Трамп зберігає значну перевагу серед виборців, стверджуючи, що з ним вони будуть жити краще у фінансовому плані, і що його політика зменшить кількість мігрантів на кордоні.

Також наголошується, що до найвищого показника цього року зріс відсоток демократів, які кажуть, що "точно проголосують". Це звужує партійний "розрив у явці", який спостерігався протягом усієї кампанії.

У більш загальному плані все це вказує на те, що вибори цілком можуть залежати від явки виборців, і особливо від маргінальної явки — тих, хто не завжди приходить на вибори. Зокрема, серед тих, хто загалом описує себе як тих, хто голосує "іноді" або "рідко", але каже, що зараз точно проголосує, наразі перемагає Гарріс, — пише видання. Поширити

Гарріс також лідирує серед жінок-виборців, які вважать, що у разі обрання вона допоможе їхнім інтересам. Набагато менше жінок говорять так про Трампа.

У ключових штатах, котрі й визначають результат виборів, висуванці від Демократичної та Республіканської партій мають на сьогодні рівні шанси на перемогу. Опитування показують, що в Мічигані обидва кандидати мають по 48%, Пенсильванії — по 50%, Арізоні — по 49%. Незначну перевагу Трамп демонструє у Віскосині (за нього — 50%, за Гарріс — 49%), Джорджії (50% і 47%) та Північній Кароліні (50% і 47%). Гаріс дещо випереджає Трампа в Неваді (50% проти 48%). Поширити

Гарріс офіційно стала кандидаткою в президенти США

У голосуванні 2 серпня взяли участь близько 4 тисячі делегатів, що були виділені під час праймериз від Демократичної партії.

За Гарріс віддали свій голос 3923 демократа. Зауважимо, що для офіційного висування на вибори Гарріс було потрібно мінімум 1976 голосів.

Камала Гарріс прокоментувала подію у своєму Х.