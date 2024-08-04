Трамп вкотре накинувся на Гарріс з образами після її відмови від дебатів на Fox News
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Трамп вкотре накинувся на Гарріс з образами після її відмови від дебатів на Fox News

Трамп вкотре накинувся на Гарріс з образами після її відмови від дебатів на Fox News
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Джерело:  Politico

Кандидат у президенти США Дональд Трамп накинувся з образами на віцепрезидентку Камалу Гарріс після її відмови від дебатів на телеканалі Fox News.

Головні тези:

  • Трамп критикує Гарріс за відмову у дебатах на Fox News, звинувачуючи її у низькому IQ та відсутності розумових здібностей.
  • Гарріс відмовилася від дебатів на Fox News, висловлюючи бажання провести їх на каналі ABC News 10 вересня.
  • Віцепрезидентка стала офіційною кандидаткою в президенти США, здобувши підтримку понад 3900 делегатів на праймеріз від Демократичної партії.
  • Гарріс закликала людей об’єднатися та боротися за країну, приймаючи номінацію від Демократичної партії на пост Президента Сполучених Штатів.

Трамп вкотре накинувся з образами на Камалу Гарріс

У низці постів у соціальній мережі Truth Social Трамп заявив, що у Гарріс "низький IQ", що в неї бракує "розумових здібностей" для дебатів із ним, а також назвав її "тупою".

Я побачу її 4 вересня або не побачу взагалі, — написав республіканець, маючи на увазі дату проведення дебатів.

Дональд Трамп також повторив свою заяву на мітингу у штаті Джорджія.

Ми зробимо це з Fox, якщо вона з'явиться. Я не думаю, що вона з'явиться, — додав Трамп, заявивши, що віцепрезидентка "може читати телесуфлер, але не може говорити експромтом".

Він також заявив, що Гарріс "може читати з телесуфлера", але не говорити у прямому ефірі.

Нагадаємо, Трамп заявив у п'ятницю, що погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс 4 вересня на заході, який модеруватиме телеканал Fox News. Однак у штабі Гарріс заявили, що не погодяться на цю пропозицію, наполягаючи на проведенні дебатів на каналі ABC News 10 вересня, як було погоджено раніше.

Гарріс офіційно стала кандидаткою в президенти США

У голосуванні 2 серпня взяли участь близько 4 тисячі делегатів, що були виділені під час праймериз від Демократичної партії.

За Гарріс віддали свій голос 3923 демократа. Зауважимо, що для офіційного висування на вибори Гарріс було потрібно мінімум 1976 голосів.

Камала Гарріс прокоментувала подію у своєму Х.

Я маю честь бути кандидаткою від Демократичної партії на пост Президента Сполучених Штатів. Наступного тижня я офіційно прийму номінацію. Ця кампанія спрямована на те, щоб люди об’єдналися, підживлені любов’ю до країни, щоб боротися за те, ким ми є.

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