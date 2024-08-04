Трамп вкотре накинувся на Гарріс з образами після її відмови від дебатів на Fox News

Кандидат у президенти США Дональд Трамп накинувся з образами на віцепрезидентку Камалу Гарріс після її відмови від дебатів на телеканалі Fox News.

Трамп вкотре накинувся з образами на Камалу Гарріс

У низці постів у соціальній мережі Truth Social Трамп заявив, що у Гарріс "низький IQ", що в неї бракує "розумових здібностей" для дебатів із ним, а також назвав її "тупою".

Я побачу її 4 вересня або не побачу взагалі, — написав республіканець, маючи на увазі дату проведення дебатів. Поширити

Дональд Трамп також повторив свою заяву на мітингу у штаті Джорджія.

Ми зробимо це з Fox, якщо вона з'явиться. Я не думаю, що вона з'явиться, — додав Трамп, заявивши, що віцепрезидентка "може читати телесуфлер, але не може говорити експромтом". Поширити

Він також заявив, що Гарріс "може читати з телесуфлера", але не говорити у прямому ефірі.

Нагадаємо, Трамп заявив у п'ятницю, що погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс 4 вересня на заході, який модеруватиме телеканал Fox News. Однак у штабі Гарріс заявили, що не погодяться на цю пропозицію, наполягаючи на проведенні дебатів на каналі ABC News 10 вересня, як було погоджено раніше.

Гарріс офіційно стала кандидаткою в президенти США

У голосуванні 2 серпня взяли участь близько 4 тисячі делегатів, що були виділені під час праймериз від Демократичної партії.

За Гарріс віддали свій голос 3923 демократа. Зауважимо, що для офіційного висування на вибори Гарріс було потрібно мінімум 1976 голосів.

Камала Гарріс прокоментувала подію у своєму Х.