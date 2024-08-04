Трамп еще раз набросился на Гаррис с оскорблениями после ее отказа от дебатов на Fox News
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп еще раз набросился на Гаррис с оскорблениями после ее отказа от дебатов на Fox News

Трамп еще раз набросился на Гаррис с оскорблениями после ее отказа от дебатов на Fox News
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Источник:  Politico

Кандидат в президенты США Дональд Трамп набросился с оскорблениями на вице-президента Камала Гаррис после ее отказа от дебатов на телеканале Fox News.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп оскорбил вице-президента Камалу Гаррис, утверждая, что у нее низкий IQ и недостаточно умственных способностей для дебатов.
  • Трамп также выразил сомнения в способности Гаррис выступать в прямом эфире и предпочел бы провести дебаты на Fox News.
  • Камала Гаррис официально стала кандидатом в президенты США, получив поддержку более 3900 делегатов от Демократической партии.
  • Штаб Гаррис отклонил предложение дебатов на Fox News, настаивая на их проведении на канале ABC News 10 сентября.

Трамп еще раз набросился с образами на Камалу Гаррис

В ряде постов в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что у Гаррис "низкий IQ", что у нее не хватает "умственных способностей" для дебатов с ним, а также назвал ее "тупой".

Я увижу ее 4 сентября или не увижу вообще, — написал республиканец, имея в виду дату проведения дебатов.

Дональд Трамп также повторил свое заявление на митинге в штате Джорджия.

Мы сделаем это из Fox, если она появится. Я не думаю, что она появится, — добавил Трамп, заявив, что вице-президент "может читать телесуфлер, но не может говорить экспромтом".

Он также заявил, что Гаррис "может читать по телесуфлеру", но не говорить в прямом эфире.

Напомним, Трамп заявил в пятницу, что согласился на дебаты с вице-президентом Камалой Гаррис 4 сентября на мероприятии, которое будет модерировать телеканал Fox News. Однако в штабе Гаррис заявили, что не согласятся с этим предложением, настаивая на проведении дебатов на канале ABC News 10 сентября, как было согласовано ранее.

Гаррис официально стала кандидатом в президенты США

В голосовании 2 августа приняли участие около 4 тысяч делегатов, выделенных во время праймериз от Демократической партии.

За Гаррис отдали свой голос 3923 демократа. Заметим, что для официального выдвижения на выборы Гаррису потребовалось минимум 1976 голосов.

Камала Гаррис прокомментировала событие в своем Х.

У меня есть честь быть кандидатом от Демократической партии на пост Президента Соединенных Штатов. На следующей неделе я официально приму номинацию. Эта кампания направлена на то, чтобы люди объединились, подпитывшись любовью к стране, чтобы бороться за то, кем мы являемся.

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