Трамп еще раз набросился на Гаррис с оскорблениями после ее отказа от дебатов на Fox News

Кандидат в президенты США Дональд Трамп набросился с оскорблениями на вице-президента Камала Гаррис после ее отказа от дебатов на телеканале Fox News.
Главные тезисы
- Дональд Трамп оскорбил вице-президента Камалу Гаррис, утверждая, что у нее низкий IQ и недостаточно умственных способностей для дебатов.
- Трамп также выразил сомнения в способности Гаррис выступать в прямом эфире и предпочел бы провести дебаты на Fox News.
- Камала Гаррис официально стала кандидатом в президенты США, получив поддержку более 3900 делегатов от Демократической партии.
- Штаб Гаррис отклонил предложение дебатов на Fox News, настаивая на их проведении на канале ABC News 10 сентября.
Трамп еще раз набросился с образами на Камалу Гаррис
В ряде постов в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что у Гаррис "низкий IQ", что у нее не хватает "умственных способностей" для дебатов с ним, а также назвал ее "тупой".
Дональд Трамп также повторил свое заявление на митинге в штате Джорджия.
Он также заявил, что Гаррис "может читать по телесуфлеру", но не говорить в прямом эфире.
Напомним, Трамп заявил в пятницу, что согласился на дебаты с вице-президентом Камалой Гаррис 4 сентября на мероприятии, которое будет модерировать телеканал Fox News. Однако в штабе Гаррис заявили, что не согласятся с этим предложением, настаивая на проведении дебатов на канале ABC News 10 сентября, как было согласовано ранее.
Гаррис официально стала кандидатом в президенты США
В голосовании 2 августа приняли участие около 4 тысяч делегатов, выделенных во время праймериз от Демократической партии.
За Гаррис отдали свой голос 3923 демократа. Заметим, что для официального выдвижения на выборы Гаррису потребовалось минимум 1976 голосов.
Камала Гаррис прокомментировала событие в своем Х.
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