Камала Гарріс обрала кандидата у віцепрезиденти

Згідно з даними американських ЗМІ, Камала Гарріс, яка має стати кандидаткою в президенти від Демократичної партії, обрала кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза.

Тім Волз може стати новим віцепрезидентом США

Як вдалося дізнатися журналістам AP, Каміла Гарріс має намір офіційно оголосити про своє рішення в найближчі кілька годин шляхом відеозвернення.

Варто звернути увагу на те, що це станеться в той самий день, коли відбудеться перший із серії її передвиборчих заходів у ключових штатах.

Інсайдери видання також запевняють, що вибір віцепрезидентки США впав на губернатора штату Міннесота Тіма Волза.

Сам Тім Волз поки жодним чином не коментував цю інформацію.

Нещодавно також стало відомо, що Гарріс звузила список претендентів на посаду свого віцепрезидента до двох.

Що важливо розуміти, йшлося про Тіма Волза та губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро.

Гарріс посилила позиції демократів під час президентських перегонів

Результати опитування CBS News/YouGov вказують на те, що Камалі Гарріс все-таки вдалося перезавантажити президентські перегони 2024 року.

Насамперед йдеться про те, що вона отримала більше підтримки з боку молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.

Чинна віцепрезидентка має перевагу над Трампом в 1 пункт на національному рівні.

Варто звернути увагу на те, що цього ніколи не було у президента Байдена (він відставав на 5 пунктів, коли вийшов з перегонів).