Гарріс та Трамп домовилися про перші дебати — відома дата

Уже 10 вересня 2024 року відбудуться дебати між кандидатами у президенти США — Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Трамп пропонує проведення трьох дебатів зі своєю суперницею.
- Камала Гарріс заявила, що наразі готова до кількох зустрічей з республіканцем.
- Модераторами дебатів стануть ведучі відомих телепрограм.
Гарріс та Трамп готуються до перших дебатів
Згідно з останніми даними, зустріч демократки та республіканця відбудеться в етері американського телеканалу ABC News.
Інформація про це з’явилася після того, як 8 серпня Трамп офіційного оголосив, що готовий провести дебати зі своєю суперницею від Демократичної партії кілька разів до виборів у листопаді.
Саме тому він наполягає провести додаткові дебати в етері телеканалів Fox News і NBC відповідно.
За словами Гарріс, вона налаштована взяти участь у дебатах на ABC, а також наразі відкрита до нових зустрічей з Трампом.
Окрім того, наголошується, дебати модеруватимуть ведучий і керуючий редактор програми World News Tonight Девід М'юїр та ведучий програми ABC News Live Prime Лінсі Девіс.
Що відомо про дебати між Трампом та Байденом
Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп провів дебати з чинним очільником Білого дому Джо Байденом один раз у червні.
Вони стали провальними для американського лідера, хоча він доволі довго відмовлявся визнавати цей факт.
Трамп та Байден повинні були зустрітися знову 10 вересня, але демократ зняв свою кандидатуру з президентських перегонів. Це відкрило шлях для Гарріс на виборах.
Підтвердження проведення дебатів на телеканалі ABC знаменує собою кінець суперечкам.
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