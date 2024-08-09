Гарріс та Трамп домовилися про перші дебати — відома дата

Уже 10 вересня 2024 року відбудуться дебати між кандидатами у президенти США — Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Гарріс та Трамп готуються до перших дебатів

Згідно з останніми даними, зустріч демократки та республіканця відбудеться в етері американського телеканалу ABC News.

Інформація про це з’явилася після того, як 8 серпня Трамп офіційного оголосив, що готовий провести дебати зі своєю суперницею від Демократичної партії кілька разів до виборів у листопаді.

Ми думаємо, що ми повинні провести дебати тричі, — зазначив лідер республіканців. Поширити

Саме тому він наполягає провести додаткові дебати в етері телеканалів Fox News і NBC відповідно.

За словами Гарріс, вона налаштована взяти участь у дебатах на ABC, а також наразі відкрита до нових зустрічей з Трампом.

Я з нетерпінням чекаю дебатів з Дональдом Трампом, і у нас є дата 10 вересня. Я чула, що він нарешті погодився на них, і я з нетерпінням чекаю на них. Камала Гарріс Кандидатка у президенти США

Окрім того, наголошується, дебати модеруватимуть ведучий і керуючий редактор програми World News Tonight Девід М'юїр та ведучий програми ABC News Live Prime Лінсі Девіс.

Що відомо про дебати між Трампом та Байденом

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп провів дебати з чинним очільником Білого дому Джо Байденом один раз у червні.

Вони стали провальними для американського лідера, хоча він доволі довго відмовлявся визнавати цей факт.

Трамп та Байден повинні були зустрітися знову 10 вересня, але демократ зняв свою кандидатуру з президентських перегонів. Це відкрило шлях для Гарріс на виборах.

Підтвердження проведення дебатів на телеканалі ABC знаменує собою кінець суперечкам.