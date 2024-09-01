Гаррис призвала Трампа провести дебаты с постоянно включенными микрофонами

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис обратилась к своему сопернику-республиканцу Дональду Трампу накануне первых дебатов.
Главные тезисы
- Камала Гаррис обращается к Дональду Трампу с предложением провести дебаты с постоянно включенными микрофонами.
- По словам Гаррис, открытые дебаты помогут американскому народу сделать более информированный выбор.
- Дональд Трамп выразил желание участвовать в дебатах с включенным микрофоном после неудовлетворительного опыта в прошлом.
- Предстоящие дебаты между Гаррис и Трампом намечены на 10 сентября 2024 года и состоятся в эфире телеканала ABC News.
Гаррис обратилась к Трампу накануне первых дебатов
Камала Гаррис отметила, что Трамп зависит от своих советников, не позволяющих ему участвовать в дебатах с постоянно включенным микрофоном.
Она также отметила, что если его собственная команда не уверена в нем, то и американский народ вряд ли может быть уверен.
Donald Trump is surrendering to his advisors who won't allow him to debate with a live microphone. If his own team doesn't have confidence in him, the American people definitely can’t.— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 31, 2024
We are running for President of the United States. Let’s debate in a transparent way—with the… https://t.co/mjyaiUTwAA
Трамп в свою очередь заявил, что он хочет, чтобы его микрофон оставался включенным. По его словам, во время последних дебатов в июне с тогдашним кандидатом Джо Байденом его микрофон выключали, что ему не понравилось.
Reuters отмечает, что постоянно включенные микрофоны во время дебатов могут как помочь, так и повредить кандидатам, фиксируя необдуманные комментарии, которые не предназначались публике. В то же время выключенные микрофоны не дают участникам возможности прерывать своих оппонентов.
Гаррис и Трамп готовятся к первым дебатам
Уже 10 сентября 2024 года состоятся дебаты между кандидатами в президенты США — Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.
Согласно последним данным, встреча демократки и республиканца состоится в эфире американского телеканала ABC News.
Информация об этом появилась после того, как 8 августа Трамп официально объявил, что готов провести дебаты со своей соперницей от Демократической партии несколько раз до выборов в ноябре.
Именно поэтому он настаивает на проведении дополнительных дебатов в эфире телеканалов Fox News и NBC соответственно.
По словам Гаррис, она настроена принять участие в дебатах на ABC, а также открыта к новым встречам с Трампом.
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