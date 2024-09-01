Гаррис призвала Трампа провести дебаты с постоянно включенными микрофонами
Категория
Мир
Дата публикации

Гаррис призвала Трампа провести дебаты с постоянно включенными микрофонами

Гаррис призвала Трампа провести дебаты с постоянно включенными микрофонами
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Источник:  Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис обратилась к своему сопернику-республиканцу Дональду Трампу накануне первых дебатов.

Главные тезисы

  • Камала Гаррис обращается к Дональду Трампу с предложением провести дебаты с постоянно включенными микрофонами.
  • По словам Гаррис, открытые дебаты помогут американскому народу сделать более информированный выбор.
  • Дональд Трамп выразил желание участвовать в дебатах с включенным микрофоном после неудовлетворительного опыта в прошлом.
  • Предстоящие дебаты между Гаррис и Трампом намечены на 10 сентября 2024 года и состоятся в эфире телеканала ABC News.

Гаррис обратилась к Трампу накануне первых дебатов

Камала Гаррис отметила, что Трамп зависит от своих советников, не позволяющих ему участвовать в дебатах с постоянно включенным микрофоном.

Она также отметила, что если его собственная команда не уверена в нем, то и американский народ вряд ли может быть уверен.

Мы баллотируемся на пост президента США. Давайте проведем дебаты открыто — с включенными микрофонами на протяжении всего времени, — написала Гаррис.

Трамп в свою очередь заявил, что он хочет, чтобы его микрофон оставался включенным. По его словам, во время последних дебатов в июне с тогдашним кандидатом Джо Байденом его микрофон выключали, что ему не понравилось.

Reuters отмечает, что постоянно включенные микрофоны во время дебатов могут как помочь, так и повредить кандидатам, фиксируя необдуманные комментарии, которые не предназначались публике. В то же время выключенные микрофоны не дают участникам возможности прерывать своих оппонентов.

Гаррис и Трамп готовятся к первым дебатам

Уже 10 сентября 2024 года состоятся дебаты между кандидатами в президенты США — Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.

Согласно последним данным, встреча демократки и республиканца состоится в эфире американского телеканала ABC News.

Информация об этом появилась после того, как 8 августа Трамп официально объявил, что готов провести дебаты со своей соперницей от Демократической партии несколько раз до выборов в ноябре.

Мы думаем, что мы должны провести дебаты трижды, — отметил лидер республиканцев.

Именно поэтому он настаивает на проведении дополнительных дебатов в эфире телеканалов Fox News и NBC соответственно.

По словам Гаррис, она настроена принять участие в дебатах на ABC, а также открыта к новым встречам с Трампом.

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