Камала Гаррис официально стала кандидатом в президенты США от демократов

Вице-президент США Камала Гаррис уже официально приняла номинацию на пост кандидата в президенты от Демократической партии.
Главные тезисы
- Камала Гаррис официально приняла номинацию на пост кандидата в президенты от Демократической партии.
- Дебаты между Камалой Гаррис и Дональдом Трампом запланированы на 10 сентября 2024 года.
- Трамп предложил провести дебаты несколько раз, а Гаррис выразила готовность участвовать во всех встречах.
- Новый этап в политической карьере Камалы Гаррис: становление кандидатом в президенты США в 2024 году.
Гаррис приняла выдвижение кандидатом в президенты от демократов
Гаррис выступила по видеосвязи с Висконсином на национальном съезде партии в Чикаго.
Вице-президент Гаррис уже стала официальным номинантом партии на пост президента в начале августа, получив большинство голосов во время виртуального голосования.
Гаррис и Трамп готовятся к первым дебатам
Уже 10 сентября 2024 года состоятся дебаты между кандидатами в президенты США — Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.
Согласно последним данным, встреча демократки и республиканца состоится в эфире американского телеканала ABC News.
Информация об этом появилась после того, как 8 августа Трамп официально объявил, что готов провести дебаты со своей соперницей от Демократической партии несколько раз до выборов в ноябре.
Именно поэтому он настаивает на проведении дополнительных дебатов в эфире телеканалов Fox News и NBC соответственно.
По словам Гаррис, она настроена принять участие в дебатах на ABC, а также открыта к новым встречам с Трампом.
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