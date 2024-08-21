Камала Гаррис официально стала кандидатом в президенты США от демократов

Вице-президент США Камала Гаррис уже официально приняла номинацию на пост кандидата в президенты от Демократической партии.

Гаррис приняла выдвижение кандидатом в президенты от демократов

Гаррис выступила по видеосвязи с Висконсином на национальном съезде партии в Чикаго.

Для нас великая честь быть вашими номинантами. Это кампания, основанная на силе народа, и вместе мы проложим новый путь вперед. Камала Гаррис Кандидат в президенты США

Вице-президент Гаррис уже стала официальным номинантом партии на пост президента в начале августа, получив большинство голосов во время виртуального голосования.

Гаррис и Трамп готовятся к первым дебатам

Уже 10 сентября 2024 года состоятся дебаты между кандидатами в президенты США — Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.

Согласно последним данным, встреча демократки и республиканца состоится в эфире американского телеканала ABC News.

Информация об этом появилась после того, как 8 августа Трамп официально объявил, что готов провести дебаты со своей соперницей от Демократической партии несколько раз до выборов в ноябре.

Мы думаем, что мы должны провести дебаты трижды, — отметил лидер республиканцев. Поделиться

Именно поэтому он настаивает на проведении дополнительных дебатов в эфире телеканалов Fox News и NBC соответственно.

По словам Гаррис, она настроена принять участие в дебатах на ABC, а также открыта к новым встречам с Трампом.