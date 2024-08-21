Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти США від демократів

Віцепрезидентка США Камала Гарріс вже офіційно прийняла номінацію на пост кандидата в президенти від Демократичної партії.

Гарріс прийняла висунення кандидатом у президенти від демократів

Гарріс виступила по відеозв'язку з Вісконсина на національному зʼїзді партії в Чикаго.

Для нас велика честь бути вашими номінантами. Це кампанія, заснована на силі народу, і разом ми прокладемо новий шлях уперед. Камала Гарріс Кандидатка у президенти США

Віцепрезидентка Гарріс уже стала офіційним номінантом партії на посаду президента на початку серпня, отримавши більшість голосів під час віртуального голосування.

Гарріс та Трамп готуються до перших дебатів

Уже 10 вересня 2024 року відбудуться дебати між кандидатами у президенти США — Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Згідно з останніми даними, зустріч демократки та республіканця відбудеться в етері американського телеканалу ABC News.

Інформація про це з’явилася після того, як 8 серпня Трамп офіційного оголосив, що готовий провести дебати зі своєю суперницею від Демократичної партії кілька разів до виборів у листопаді.

Ми думаємо, що ми повинні провести дебати тричі, — зазначив лідер республіканців. Поширити

Саме тому він наполягає провести додаткові дебати в етері телеканалів Fox News і NBC відповідно.

За словами Гарріс, вона налаштована взяти участь у дебатах на ABC, а також наразі відкрита до нових зустрічей з Трампом.