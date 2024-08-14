Вибори президента США. Гарріс випереджає Трампа у більшості ключових штатів
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Вибори президента США. Гарріс випереджає Трампа у більшості ключових штатів

Гарріс
Джерело:  The Hill

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчих президентських перегонах.

Головні тези:

  • Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у п'ятьох з семи ключових штатах у передвиборчих президентських перегонах.
  • Останні дані опитування вказують на відрив Гарріс на 1 пункт від Трампа в п'яти штатах, що може вплинути на результати виборів.
  • Зростання відсотка демократів, які обіцяють проголосувати на виборах, свідчить про збільшення політичної активності та можливий вплив на результати голосування.
  • Явка виборців може стати вирішальним фактором на виборах і підкреслити важливість кожного голосу в цьому політичному протистоянні.

Гарріс випереджає Трампа

Про це йдеться в опитуванні Cook Political Report Swing State Project.

Згідно з результатами опитування в ключових штатах (Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсін), Гарріс випереджає Трампа на 1 пункт.

За неї готові проголосувати 48% виборців проти 47% за Трампа. Ще 5% виборців не визначилися.

Загалом Гарріс незначно випереджає Трампа в п’ятьох з семи ключових штатів. Своєю чергою експрезидент США випереджає Гарріс лише у Неваді, проте, з моменту попереднього опитування у травні, вона зменшила свій відрив у шість пунктів у цьому штаті.

У штаті Джорджія в обох кандидатів у президенти однаковий відсоток підтримки (по 48%).

Зазначається, що Гарріс випереджає Трампа на 2 пункти в Аризоні, де раніше Трамп випереджав Байдена на 1 пункт.

Вона також випереджає Трампа в Північній Кароліні, подолавши перевагу Трампа у 7 пунктів у штаті в травні, і обганяє його на 1 бал в Пенсільванії, де Трамп раніше випереджав Байдена на 3 бали.

Вибори президента США відбудуться у вівторок, 5 листопада.

Гарріс посилила свої позиції у протистоянні з Трампом

Як зазначається, Гарріс отримала перевагу в 1 пункт на національному рівні — чого ніколи не було у президента Байдена, який відставав на 5 пунктів, коли вийшов з перегонів.  

Водночас Трамп зберігає значну перевагу серед виборців, стверджуючи, що з ним вони будуть жити краще у фінансовому плані, і що його політика зменшить кількість мігрантів на кордоні.

Також наголошується, що до найвищого показника цього року зріс відсоток демократів, які кажуть, що "точно проголосують". Це звужує партійний "розрив у явці", який спостерігався протягом усієї кампанії.

У більш загальному плані все це вказує на те, що вибори цілком можуть залежати від явки виборців, і особливо від маргінальної явки — тих, хто не завжди приходить на вибори. Зокрема, серед тих, хто загалом описує себе як тих, хто голосує "іноді" або "рідко", але каже, що зараз точно проголосує, наразі перемагає Гарріс.

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