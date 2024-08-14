Выборы президента США. Гаррис опережает Трампа в большинстве ключевых штатов

Вице-президент США Камала Гаррис опережает бывшего президента Дональда Трампа в пяти из семи ключевых штатов в предвыборной президентской гонке.
Главные тезисы
- Камала Гаррис опережает Дональда Трампа в пяти из семи ключевых штатов на выборах президента США.
- Рост процента демократов, обещающих проголосовать на выборах, увеличивает политическую активность и может повлиять на результаты голосования.
- Выборы президента США находятся под влиянием явки избирателей, подчеркивая важность каждого голоса в политическом противостоянии Гарриса и Трампа.
- Гаррис укрепляет свои позиции в национальном противостоянии с Трампом, набирая поддержку и опережая его в ключевых штатах.
- Политика и обещания кандидатов играют решающую роль в предвыборной гонке, где каждый голос становится весомым фактором в выборах президента США.
Гаррис опережает Трампа
Об этом говорится в опросе Cook Political Report Swing State Project.
Согласно результатам опроса в ключевых штатах (Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсин), Гаррис опережает Трампа на 1 пункт.
За нее готовы проголосовать 48% избирателей против 47% за Трампа. Еще 5% избирателей не определились.
В общей сложности Гаррис незначительно опережает Трампа в пяти из семи ключевых штатов. В свою очередь экспрезидент США опережает Гаррис только в Неваде, однако с момента предварительного опроса в мае она уменьшила свой отрыв в шесть пунктов в этом штате.
Отмечается, что Гаррис опережает Трампа на 2 пункта в Аризоне, где раньше Трамп опережал Байдена на 1 пункт.
Она также опережает Трампа в Северной Каролине, преодолев преимущество Трампа в 7 пунктов в штате в мае и обгоняет его на 1 балл в Пенсильвании, где Трамп ранее опережал Байдена на 3 балла.
Выборы президента США пройдут во вторник, 5 ноября.
Гаррис усилила свои позиции в противостоянии с Трампом
Как отмечается, Гаррис получила преимущество в 1 пункт на национальном уровне — чего никогда не было у президента Байдена, который отставал на 5 пунктов, когда вышел из гонки.
Также отмечается, что к самому высокому показателю в этом году вырос процент демократов, которые говорят, что "точно проголосуют". Это сужает партийный "разрыв в явке", наблюдавшийся на протяжении всей кампании.
В более общем плане все это указывает на то, что выборы вполне могут зависеть от явки избирателей и особенно от маргинальной явки — тех, кто не всегда приходит на выборы. В частности, среди тех, кто вообще описывает себя как голосующих "иногда" или "редко", но говорит, что сейчас точно проголосует, сейчас побеждает Гаррис.
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