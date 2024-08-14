Выборы президента США. Гаррис опережает Трампа в большинстве ключевых штатов

Гаррис опережает Трампа

Об этом говорится в опросе Cook Political Report Swing State Project.

Согласно результатам опроса в ключевых штатах (Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсин), Гаррис опережает Трампа на 1 пункт.

За нее готовы проголосовать 48% избирателей против 47% за Трампа. Еще 5% избирателей не определились.

В общей сложности Гаррис незначительно опережает Трампа в пяти из семи ключевых штатов. В свою очередь экспрезидент США опережает Гаррис только в Неваде, однако с момента предварительного опроса в мае она уменьшила свой отрыв в шесть пунктов в этом штате.

В штате Джорджия у обоих кандидатов в президенты одинаков процент поддержки (по 48%). Поделиться

Отмечается, что Гаррис опережает Трампа на 2 пункта в Аризоне, где раньше Трамп опережал Байдена на 1 пункт.

Она также опережает Трампа в Северной Каролине, преодолев преимущество Трампа в 7 пунктов в штате в мае и обгоняет его на 1 балл в Пенсильвании, где Трамп ранее опережал Байдена на 3 балла.

Выборы президента США пройдут во вторник, 5 ноября.

Гаррис усилила свои позиции в противостоянии с Трампом

Как отмечается, Гаррис получила преимущество в 1 пункт на национальном уровне — чего никогда не было у президента Байдена, который отставал на 5 пунктов, когда вышел из гонки.

В то же время, Трамп сохраняет значительное преимущество среди избирателей, утверждая, что с ним они будут жить лучше в финансовом плане, и что его политика уменьшит количество мигрантов на границе. Поделиться

Также отмечается, что к самому высокому показателю в этом году вырос процент демократов, которые говорят, что "точно проголосуют". Это сужает партийный "разрыв в явке", наблюдавшийся на протяжении всей кампании.