Выборы президента США. Гаррис опережает Трампа в большинстве ключевых штатов
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Выборы президента США. Гаррис опережает Трампа в большинстве ключевых штатов

Гаррис
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Источник:  The Hill

Вице-президент США Камала Гаррис опережает бывшего президента Дональда Трампа в пяти из семи ключевых штатов в предвыборной президентской гонке.

Главные тезисы

  • Камала Гаррис опережает Дональда Трампа в пяти из семи ключевых штатов на выборах президента США.
  • Рост процента демократов, обещающих проголосовать на выборах, увеличивает политическую активность и может повлиять на результаты голосования.
  • Выборы президента США находятся под влиянием явки избирателей, подчеркивая важность каждого голоса в политическом противостоянии Гарриса и Трампа.
  • Гаррис укрепляет свои позиции в национальном противостоянии с Трампом, набирая поддержку и опережая его в ключевых штатах.
  • Политика и обещания кандидатов играют решающую роль в предвыборной гонке, где каждый голос становится весомым фактором в выборах президента США.

Гаррис опережает Трампа

Об этом говорится в опросе Cook Political Report Swing State Project.

Согласно результатам опроса в ключевых штатах (Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсин), Гаррис опережает Трампа на 1 пункт.

За нее готовы проголосовать 48% избирателей против 47% за Трампа. Еще 5% избирателей не определились.

В общей сложности Гаррис незначительно опережает Трампа в пяти из семи ключевых штатов. В свою очередь экспрезидент США опережает Гаррис только в Неваде, однако с момента предварительного опроса в мае она уменьшила свой отрыв в шесть пунктов в этом штате.

В штате Джорджия у обоих кандидатов в президенты одинаков процент поддержки (по 48%).

Отмечается, что Гаррис опережает Трампа на 2 пункта в Аризоне, где раньше Трамп опережал Байдена на 1 пункт.

Она также опережает Трампа в Северной Каролине, преодолев преимущество Трампа в 7 пунктов в штате в мае и обгоняет его на 1 балл в Пенсильвании, где Трамп ранее опережал Байдена на 3 балла.

Выборы президента США пройдут во вторник, 5 ноября.

Гаррис усилила свои позиции в противостоянии с Трампом

Как отмечается, Гаррис получила преимущество в 1 пункт на национальном уровне — чего никогда не было у президента Байдена, который отставал на 5 пунктов, когда вышел из гонки.

В то же время, Трамп сохраняет значительное преимущество среди избирателей, утверждая, что с ним они будут жить лучше в финансовом плане, и что его политика уменьшит количество мигрантов на границе.

Также отмечается, что к самому высокому показателю в этом году вырос процент демократов, которые говорят, что "точно проголосуют". Это сужает партийный "разрыв в явке", наблюдавшийся на протяжении всей кампании.

В более общем плане все это указывает на то, что выборы вполне могут зависеть от явки избирателей и особенно от маргинальной явки — тех, кто не всегда приходит на выборы. В частности, среди тех, кто вообще описывает себя как голосующих "иногда" или "редко", но говорит, что сейчас точно проголосует, сейчас побеждает Гаррис.

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