Президент Владимир Зеленский в сентябре намерен представить лидеру США Джо Байдену, а также кандидатам на президентских выборах Камале Харрис и Дональду Трампу план победы в развязанной Россией преступной войне.

Что известно о плане победы Зеленского в войне против РФ

Курская область входит в наш план – план победы Украины. Возможно, это звучит для кого слишком амбициозно, но для нас это важный план, - отмечает президент. Поделиться

Он подчеркнул, еще это только первое и одно из направлений достижения мира Украиной.

По его словам, следующие шаги предусматривают закрепление Украины в стратегическом месте инфраструктуры безопасности мира и пакет принуждения России до окончания войны дипломатическим путем.

Последним Зеленский назвал экономическое направление.

План подготовлен. Думаю, правильно будет, если я этот план представлю сначала президенту США. От него зависит успешность этого плана – дадут ли нам то, что в этом плане, не дадут ли, будем ли мы свободны в использовании того, что там будет в этом плане, – объясняет глава государства. Поделиться

Зеленский заметил, что планирует представить план победы Украины президенту США Джозефу Байдену в сентябре.

После этого есть также намерение передать этот план Камали Гаррис и Дональду Трампу.

Зеленский о дипломатических захватнических планах Путина по Украине

Президент отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин стремится путем "дипломатических переговоров" сохранить контроль над 30% территории Украины.

С Путиным диалог на сегодняшний день бессодержателен, он не хочет окончания войны дипломатично. Он хочет "дипломатично", но отдать ему 30% нашей земли, – отмечает Зеленский. Поделиться

При этом глава государства подчеркнул, что Украина не производит оккупацию территорий Курской области.

Это не оккупация. Это оборонительная операция. Мы предоставляем возможность производить буферные зоны. Мы стараемся не допустить оккупации нашей земли. Они уже оккупировали 27% нашей земли, и мы делаем все, чтобы они не оккупировали больше, - объясняет президент. Поделиться

По его словам, Украина ничего не присоединяет к своим территориям и не изменяет законодательство.