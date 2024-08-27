Президент Владимир Зеленский в сентябре намерен представить лидеру США Джо Байдену, а также кандидатам на президентских выборах Камале Харрис и Дональду Трампу план победы в развязанной Россией преступной войне.
Главные тезисы
- Президент Зеленский готов представить лидерам США план победы в развязанной Россией преступной войне, направленный на укрепление безопасности Украины.
- Дипломатические переговоры с Путиным считаются бессодержательными, так как он стремится сохранить контроль над территорией Украины.
- Зеленский подчеркивает, что оборонительная операция в Курской области не оккупация, а защита от дальнейшей агрессии и предоставление буферных зон.
- План победы Украины включает экономическое направление и стратегию принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем.
- Зеленский планирует представить план победы первоначально президенту США, от которого зависит успешность реализации данного плана.
Что известно о плане победы Зеленского в войне против РФ
Он подчеркнул, еще это только первое и одно из направлений достижения мира Украиной.
По его словам, следующие шаги предусматривают закрепление Украины в стратегическом месте инфраструктуры безопасности мира и пакет принуждения России до окончания войны дипломатическим путем.
Последним Зеленский назвал экономическое направление.
Зеленский заметил, что планирует представить план победы Украины президенту США Джозефу Байдену в сентябре.
После этого есть также намерение передать этот план Камали Гаррис и Дональду Трампу.
Зеленский о дипломатических захватнических планах Путина по Украине
Президент отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин стремится путем "дипломатических переговоров" сохранить контроль над 30% территории Украины.
При этом глава государства подчеркнул, что Украина не производит оккупацию территорий Курской области.
По его словам, Украина ничего не присоединяет к своим территориям и не изменяет законодательство.
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