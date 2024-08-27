Президент Володимир Зеленський у вересні збирається представити лідеру США Джо Байдену, а також кандидатам на президентських виборах Камалі Гарріс та Дональду Трампу план перемоги у розв'язаній Росією злочинній війні.

Що відомо про план перемоги Зеленського у війні проти РФ

Курська область входить у наш план - план перемоги України. Можливо, це звучить для когось надто амбітно, але для нас це важливий план, - зазначає президент. Поширити

Він підкреслив, ще це лише перший і один з напрямків досягнення миру Україною.

За його словами, наступні кроки передбачають закріплення України в стратегічному місці безпекової інфраструктури світу та пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом.

Останнім Зеленський назвав економічний напрямок.

План підготовлений. Гадаю, що правильно буде, якщо я цей план представлю спочатку президенту США. Від нього залежить успішність цього плану - дадуть нам те, що в цьому плані, чи не дадуть, чи будемо ми вільні у використанні того, що там буде в цьому плані, - пояснює глава держави. Поширити

Зеленський зауважив, що планує представити план перемоги України президенту США Джозефу Байдену у вересні.

Після цього є також намір передати цей план Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Зеленський про дипломатичні загарбницькі плани Путіна щодо України

Президент зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін прагне шляхом “дипломатичних переговорів” зберегти контроль над 30% території України.

З Путіним діалог на сьогодні беззмістовний, він не хоче закінчення війни дипломатично. Він хоче "дипломатично", але віддати йому 30% нашої землі, - наголошує Зеленський. Поширити

При цьому глава держави підкреслив, що Україна не проводить окупацію територій Курської області.

Це не окупація. Це оборонна операція. Ми надаємо можливість робити буферні зони. Ми намагаємось не допустити окупацію нашої землі. Вони вже окупували 27% нашої землі і ми робимо все, щоб вони не окупували більше, - пояснює президент. Поширити

За його словами, Україні нічого не доєднує до своїх територій та не змінює законодавство.