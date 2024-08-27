Зеленський збирається представити Байдену, Гарріс та Трампу план перемоги
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський збирається представити Байдену, Гарріс та Трампу план перемоги

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у вересні збирається представити лідеру США Джо Байдену, а також кандидатам на президентських виборах Камалі Гарріс та Дональду Трампу план перемоги у розв'язаній Росією злочинній війні. 

Головні тези:

  • Президент Зеленський готує план перемоги у війні проти РФ, який планує представити лідерам США у вересні.
  • Україна планує закріпити свої позиції у безпеці та намагається зупинити дипломатичні загарбницькі плани Путіна.
  • Зеленський підкреслює, що оборонна операція в Курській області не є окупацією, а захистом від подальшої агресії.
  • Президент України планує розкрити економічний напрямок плану перемоги та передати його Байдену, Гарріс та Трампу.
  • Дипломатичні переговори з Путіним є беззмістовними, оскільки він прагне зберегти контроль над територією України.

Що відомо про план перемоги Зеленського у війні проти РФ

Курська область входить у наш план - план перемоги України. Можливо, це звучить для когось надто амбітно, але для нас це важливий план, - зазначає президент.

Він підкреслив, ще це лише перший і один з напрямків досягнення миру Україною.

За його словами, наступні кроки передбачають закріплення України в стратегічному місці безпекової інфраструктури світу та пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом.

Останнім Зеленський назвав економічний напрямок.

План підготовлений. Гадаю, що правильно буде, якщо я цей план представлю спочатку президенту США. Від нього залежить успішність цього плану - дадуть нам те, що в цьому плані, чи не дадуть, чи будемо ми вільні у використанні того, що там буде в цьому плані, - пояснює глава держави.

Зеленський зауважив, що планує представити план перемоги України президенту США Джозефу Байдену у вересні.

Після цього є також намір передати цей план Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Зеленський про дипломатичні загарбницькі плани Путіна щодо України

Президент зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін прагне шляхом “дипломатичних переговорів” зберегти контроль над 30% території України.

З Путіним діалог на сьогодні беззмістовний, він не хоче закінчення війни дипломатично. Він хоче "дипломатично", але віддати йому 30% нашої землі, - наголошує Зеленський.

При цьому глава держави підкреслив, що Україна не проводить окупацію територій Курської області.

Це не окупація. Це оборонна операція. Ми надаємо можливість робити буферні зони. Ми намагаємось не допустити окупацію нашої землі. Вони вже окупували 27% нашої землі і ми робимо все, щоб вони не окупували більше, - пояснює президент.

За його словами, Україні нічого не доєднує до своїх територій та не змінює законодавство.

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