Президент Володимир Зеленський у вересні збирається представити лідеру США Джо Байдену, а також кандидатам на президентських виборах Камалі Гарріс та Дональду Трампу план перемоги у розв'язаній Росією злочинній війні.
Головні тези:
- Президент Зеленський готує план перемоги у війні проти РФ, який планує представити лідерам США у вересні.
- Україна планує закріпити свої позиції у безпеці та намагається зупинити дипломатичні загарбницькі плани Путіна.
- Зеленський підкреслює, що оборонна операція в Курській області не є окупацією, а захистом від подальшої агресії.
- Президент України планує розкрити економічний напрямок плану перемоги та передати його Байдену, Гарріс та Трампу.
- Дипломатичні переговори з Путіним є беззмістовними, оскільки він прагне зберегти контроль над територією України.
Що відомо про план перемоги Зеленського у війні проти РФ
Він підкреслив, ще це лише перший і один з напрямків досягнення миру Україною.
За його словами, наступні кроки передбачають закріплення України в стратегічному місці безпекової інфраструктури світу та пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом.
Останнім Зеленський назвав економічний напрямок.
Зеленський зауважив, що планує представити план перемоги України президенту США Джозефу Байдену у вересні.
Після цього є також намір передати цей план Камалі Гарріс і Дональду Трампу.
Зеленський про дипломатичні загарбницькі плани Путіна щодо України
Президент зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін прагне шляхом “дипломатичних переговорів” зберегти контроль над 30% території України.
При цьому глава держави підкреслив, що Україна не проводить окупацію територій Курської області.
За його словами, Україні нічого не доєднує до своїх територій та не змінює законодавство.
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