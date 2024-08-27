Україна успішно випробувала першу балістичну ракету свого виробництва — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна успішно випробувала першу балістичну ракету свого виробництва — Зеленський

Офіс Президента України
Україна успішно випробувала першу балістичну ракету свого виробництва — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про успішне випробування української балістичної ракети.

Головні тези:

 

  • Президент Зеленський підкреслив необхідність ударів по російських літаках для захисту українських міст від атак.
  • Ракета-дрон «Паляниця» є абсолютно новим класом української зброї, створеною для відсічі агресору.
  • Успішне випробування ракети є результатом довготривалої роботи розробників, виробників та воїнів.

Україна провела випробовування першої балістичної ракети

Було випробування позитивне першої української балістичної ракети.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Україна створила ракету "Паляниця"

24 серпня відбулось перше успішне бойове застосування української ракети-дрона «Паляниця».

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час урочистого заходу на Софійській площі з нагоди Дня Незалежності.

Ми не йшли з війною до Росії. Це звідти сюди, до нашого дому, несуть руїни та намагаються нав'язати нам неволю. Українці на це відповідають цілком справедливо. Відповідають власною силою та разом з нашими партнерами — чесно, незмінно, влучно і з кожним днем усе більш далекобійно. Саме сьогодні відбулось перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу зброї, української ракети-дрона «Паляниця». Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено.

Зеленський подякував усім, хто це забезпечив, — розробникам, виробникам і воїнам.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, за два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів.

Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння — російських літаках на військових аеродромах. 

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США збільшують виробництво далекобійних ракет на тлі війни Росії проти України
U.S. Department of Defense
США
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський заявив про перше використання Україною ракети-дрона "Паляниця". Що про неї відомо
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський показав українську ракету-дрон "Паляницю" — відео
Володимир Зеленський
Зеленський показав українську ракету-дрон "Паляницю" — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?