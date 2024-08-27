Україна успішно випробувала першу балістичну ракету свого виробництва — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про успішне випробування української балістичної ракети.
Головні тези:
- Президент Зеленський підкреслив необхідність ударів по російських літаках для захисту українських міст від атак.
- Ракета-дрон «Паляниця» є абсолютно новим класом української зброї, створеною для відсічі агресору.
- Успішне випробування ракети є результатом довготривалої роботи розробників, виробників та воїнів.
Україна провела випробовування першої балістичної ракети
Україна створила ракету "Паляниця"
24 серпня відбулось перше успішне бойове застосування української ракети-дрона «Паляниця».
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час урочистого заходу на Софійській площі з нагоди Дня Незалежності.
Зеленський подякував усім, хто це забезпечив, — розробникам, виробникам і воїнам.
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, за два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів.
Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння — російських літаках на військових аеродромах.
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