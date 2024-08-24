Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна вперше застосувала ракету-дрон власного виробництва “Паляниця”.
Головні тези:
- Україна вперше застосувала ракету-дрон власного виробництва “Паляниця”, що стало важливим інноваційним кроком в українській оборонній галузі.
- Президент Зеленський підкреслив, що нова українська зброя успішно вразила стратегічні цілі окупаційної армії РФ, надавши Україні нові можливості в обороні.
- Зеленський виступив з гострою критикою на адресу Росії, наголошуючи на необхідності відповіді за рахунок власної далекобійної зброї на загрозливі точки на території країни-агресорки
- Україна не згодна на диктат з боку Росії та визначатиме свій власний шлях самостійно, зберігаючи свою незалежність та суверенітет.
- Застосування ракети-дрона “Паляниця” є доказом того, що Україна готова діяти та захищати свою країну від будь-якої загрози ззовні.
Що відомо про перше використання Україною ракети-дрона “Паляниця”
Президент підкреслив, що новітня українська зброя вже вразила стратегічні цілі окупаційної армії РФ.
Що ще казав Зеленський з нагоди Дня Незалежності України
Президент зазначив, що Україна даватиме країні-агресорці відповідь за рахунок власної далекобійної зброї по кожній точці на території РФ, яка становить загрозу суверенітету та безпеці нашої країни.
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