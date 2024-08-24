Зеленський заявив про перше використання Україною ракети-дрона "Паляниця". Що про неї відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський заявив про перше використання Україною ракети-дрона "Паляниця". Що про неї відомо

Офіс Президента України
Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна вперше застосувала ракету-дрон власного виробництва “Паляниця”. 

Головні тези:

  • Україна вперше застосувала ракету-дрон власного виробництва “Паляниця”, що стало важливим інноваційним кроком в українській оборонній галузі.
  • Президент Зеленський підкреслив, що нова українська зброя успішно вразила стратегічні цілі окупаційної армії РФ, надавши Україні нові можливості в обороні.
  • Зеленський виступив з гострою критикою на адресу Росії, наголошуючи на необхідності відповіді за рахунок власної далекобійної зброї на загрозливі точки на території країни-агресорки
  • Україна не згодна на диктат з боку Росії та визначатиме свій власний шлях самостійно, зберігаючи свою незалежність та суверенітет.
  • Застосування ракети-дрона “Паляниця” є доказом того, що Україна готова діяти та захищати свою країну від будь-якої загрози ззовні.

Що відомо про перше використання Україною ракети-дрона “Паляниця”

Саме сьогодні відбулося перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї - української ракети-дрона "Паляниці". Це новий наш метод відплати агресору, - зазначив глава держави під час участі у заходах з нагоди Дня Незалежності України.

Президент підкреслив, що новітня українська зброя вже вразила стратегічні цілі окупаційної армії РФ.

Знаємо, що Росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло, складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти, за що, - додав Зеленський.

Що ще казав Зеленський з нагоди Дня Незалежності України

Росія пішла на нас війною. Порушила не лише суверенні кордони, а й межі жорстокості та здорового глузду. Безмежно прагнучи одного: знищити нас. Натомість сьогодні ми відзначаємо 33-й День Незалежності України. А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося в його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією. Так відповідає незалежність. Відплачує за наших мирних громадян, на яких летять КАБи й «кинджали», за наших посивілих батьків, за наших дітей, що змушені навчатися під землею. За всіх наших людей, які воліли б ніколи в житті не знати назв цих проклятих місць: «Саваслейка», «Оленья», «Енгельс», - підкреслив глава держави у зверненні до українців з нагоди Дня Незалежності.

Президент зазначив, що Україна даватиме країні-агресорці відповідь за рахунок власної далекобійної зброї по кожній точці на території РФ, яка становить загрозу суверенітету та безпеці нашої країни.

Вицвілі очі їхнього начальника сприймають весь світ сірою зоною. Та ми не дамо перетворити в сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці, - переконаний Зеленський.

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