Зеленський оголосив лауреатів відзнаки президента "Національна легенда України"

22 серпня Володимир Зеленський вручив відзнаку президента "Національна легенда України": серед нагороджених — спортсмени Ольга Харлан та Олександр Усик, співачка Ніна Матвієнко та американський бізнесмен Говард Баффет
Головні тези:
- Президент України відзначив видатних українців нагородою “Національна легенда України”, серед яких спортсмени, медичні працівники, художники та філантропи.
- Серед отримувачів відзнаки є Ольга Харлан, Олександр Усик, Ніна Матвієнко, Говард Баффет та інші видатні особистості з різних сфер діяльності.
- Зеленський підкреслив вагу патріотизму та внеску в обороноздатність країни кожного лауреата, нагородженого відзнакою.
Оголошено лауреатів відзнаки президента “Національна легенда України”
Нагороди отримали 11 людей. Серед них:
Ігор Поклад — видатний композитор, народний артист і Герой України. Він автор понад 150 пісень, музичних вистав, творів до більш як 40 українських стрічок та анімаційних фільмів.
Олег Коростельов — генеральний конструктор, гендиректор конструкторського бюро "Луч", повний кавалер ордена "За заслуги", Герой України Олег Коростельов. Брав безпосередню участь у створенні "Стугни", "Вільхи" та ракети "Нептун".
Ольга Харлан — найтитулованіша українська спортсменка: дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях, шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи.
Віталій Хмель — торакальний хірург. З початку російської агресії лікар зробив понад сто надскладних операцій пораненим воїнам, в евакуаційних рейсах врятував життя понад 50 захисникам.
Іван Лукашевич — бригадний генерал військової контррозвідки СБУ. Ідеолог створення морських дронів Sea Baby. Розробник снайперської гвинтівки "Володар обрію", із якої встановлено світовий рекорд — влучний постріл в окупанта з відстані 3800 м.
Ірина Юрченко — провідниця Укрзалізниці, яка 25 лютого 2022 року заступила на чергування й тижнями працювала на евакуаційних рейсах. У той час її син Дмитро Козацький із позивним Орест тримав оборону на "Азовсталі" в Маріуполі.
Олександр Дубовик — український живописець, графік і монументаліст, почесний член Національної академії мистецтв України. Представник "неофіційного" мистецтва радянських часів. Роботи автора зберігаються в Національному художньому музеї України, музеях США, Німеччини та в приватних колекціях.
Говард Баффет — американський бізнесмен, філантроп, найбільший приватний донор України. Його фонд витратив на допомогу українцям понад 500 млн дол. Ці кошти пішли, зокрема, на їжу постраждалим, відновлення будівель, допомогу аграріям, навчання саперів, протезування ветеранів.
Олександр Усик — український боксер, олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі. З початку повномасштабного вторгнення його фонд допомагає постраждалим родинам. Провів сім благодійних аукціонів і переказав близько 740 тис дол на підтримку української армії.
Посмертно Зеленський відзначив співачку Ніну Матвієнко та кінорежисера Сергія Параджанова.
Сергій Параджанов — український та вірменський кінорежисер і сценарист. Створив майже 20 художніх і документальних фільмів. Його стрічка "Тіні забутих предків" здобула 39 міжнародних нагород і 28 призів на кінофестивалях світу.
Ніна Матвієнко — народна артистка України, Герой України. В її репертуарі багато народних пісень. Займалася літературною творчістю, грала у теле- та радіовиставах, гастролювала у США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, країнах Латинської Америки.
Зеленський нагородив військових моряків
За час цієї війни Україна здобула зовсім інший статус для Чорноморського регіону — цей регіон тепер завжди буде вільним від російського домінування. Наша держава завжди матиме свій флот — сучасний флот, власний вплив та чітку стратегію дій, нову Морську стратегію України. Все це було б неможливим без хоробрості й результатів наших українських морпіхів.
За його словами, все це було б неможливим без хоробрості й результатів українських морських піхотинців.
Президент відзначив героїзм моряків, воїнів Річкової флотилії, льотчиків авіації ВМС, зенітників, артилеристів. Він також додав, що всі українці завжди мають пам’ятати, через що проходять наші воїни та якою ціною вони захищають незалежність України.
Окрім того, присутні вшанували пам’ять загиблих героїв.
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