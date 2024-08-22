Зеленський оголосив лауреатів відзнаки президента "Національна легенда України"

Для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає. Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону й надихаючи всіх громадян України, — заявив президент.

Нагороди отримали 11 людей. Серед них:

Ігор Поклад — видатний композитор, народний артист і Герой України. Він автор понад 150 пісень, музичних вистав, творів до більш як 40 українських стрічок та анімаційних фільмів.

Олег Коростельов — генеральний конструктор, гендиректор конструкторського бюро "Луч", повний кавалер ордена "За заслуги", Герой України Олег Коростельов. Брав безпосередню участь у створенні "Стугни", "Вільхи" та ракети "Нептун".

Ольга Харлан — найтитулованіша українська спортсменка: дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях, шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи.

Віталій Хмель — торакальний хірург. З початку російської агресії лікар зробив понад сто надскладних операцій пораненим воїнам, в евакуаційних рейсах врятував життя понад 50 захисникам.

Іван Лукашевич — бригадний генерал військової контррозвідки СБУ. Ідеолог створення морських дронів Sea Baby. Розробник снайперської гвинтівки "Володар обрію", із якої встановлено світовий рекорд — влучний постріл в окупанта з відстані 3800 м.

Ірина Юрченко — провідниця Укрзалізниці, яка 25 лютого 2022 року заступила на чергування й тижнями працювала на евакуаційних рейсах. У той час її син Дмитро Козацький із позивним Орест тримав оборону на "Азовсталі" в Маріуполі.

Олександр Дубовик — український живописець, графік і монументаліст, почесний член Національної академії мистецтв України. Представник "неофіційного" мистецтва радянських часів. Роботи автора зберігаються в Національному художньому музеї України, музеях США, Німеччини та в приватних колекціях.

Говард Баффет — американський бізнесмен, філантроп, найбільший приватний донор України. Його фонд витратив на допомогу українцям понад 500 млн дол. Ці кошти пішли, зокрема, на їжу постраждалим, відновлення будівель, допомогу аграріям, навчання саперів, протезування ветеранів.