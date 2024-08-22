Зеленский объявил лауреатов награды президента "Национальная легенда Украины"

22 августа Владимир Зеленский вручил награду президента "Национальная легенда Украины": среди награжденных — спортсмены Ольга Харлан и Александр Усик, певица Нина Матвиенко и американский бизнесмен Говард Баффет
Главные тезисы
- Среди лауреатов награды президента Украины "Национальная легенда" — выдающиеся украинцы из разных сфер деятельности.
- Зеленский подчеркнул важность патриотизма и вклада каждого лауреата в обороноспособность страны.
- Среди награжденных есть Ольга Харлан, Александр Усик, Нина Матвиенко, Говард Баффет.
Объявлены лауреаты отличия президента "Национальная легенда Украины"
Награды получили 11 человек. Среди них:
Игорь Поклад — выдающийся композитор, народный артист и Герой Украины. Он автор более 150 песен, музыкальных представлений, произведений к более чем 40 украинским фильмам и анимационным фильмам.
Олег Коростелев — генеральный конструктор, гендиректор конструкторского бюро "Луч", полный кавалер ордена "За заслуги", Герой Украины Олег Коростелев. Принимал непосредственное участие в создании "Стугны", "Ольхи" и ракеты "Нептун".
Ольга Харлан — самая титулованная украинская спортсменка: двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях, шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы.
Виталий Хмель — торакальный хирург. С начала российской агрессии врач совершил более ста сверхсложных операций раненым воинам, в эвакуационных рейсах спас жизнь более 50 защитникам.
Иван Лукашевич — бригадный генерал военной контрразведки СБУ. Идеолог создания морских дронов Sea Baby. Разработчик снайперской винтовки "Властелин горизонта", из которой установлен мировой рекорд — точный выстрел в оккупанта с расстояния 3800 м.
Ирина Юрченко — проводница Укрзализныци, которая 25 февраля 2022 года вступила в дежурство и неделями работала на эвакуационных рейсах. В то время ее сын Дмитрий Казацкий с позывным Орестом держал оборону на "Азовстали" в Мариуполе.
Александр Дубовик — украинский живописец, график и монументалист, почетный член Национальной академии искусств Украины. Представитель "неофициального" искусства советских времен. Работы автора хранятся в Национальном художественном музее Украины, музеях США, Германии и частных коллекциях.
Говард Баффет — американский бизнесмен, филантроп, крупнейший частный донор Украины. Его фонд потратил на помощь украинцам более 500 млн долл. Эти средства пошли, в частности, на еду пострадавшим, восстановление построек, помощь аграриям, обучение саперов, протезирование ветеранов.
Александр Усик — украинский боксер, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. С начала полномасштабного вторжения фонд помогает пострадавшим семьям. Провел семь благотворительных аукционов и перевел около 740 тыс. долл. в поддержку украинской армии.
Посмертно Зеленский отметил певицу Нину Матвиенко и кинорежиссера Сергея Параджанова.
Сергей Параджанов — украинский и армянский кинорежиссер и сценарист. Создал около 20 художественных и документальных фильмов. Его фильм "Тени забытых предков" получил 39 международных наград и 28 призов на кинофестивалях мира.
Нина Матвиенко — народная артистка Украины, Герой Украины. В ее репертуаре много народных песен. Занималась литературным творчеством, играла в теле- и радиоспектаклях, гастролировала в США, Канаде, Франции, Польше, Южной Корее, Мексике, странах Латинской Америки.
Зеленский наградил военных моряков
За время этой войны Украина получила совсем другой статус для Черноморского региона — этот регион теперь будет всегда свободен от российского доминирования. У нашего государства всегда будет свой флот — современный флот, собственное влияние и четкая стратегия действий, новая Морская стратегия Украины. Все это было бы невозможно без храбрости и результатов наших украинских морпехов.
По его словам, все это было бы невозможно без храбрости и результатов украинских морских пехотинцев.
Президент отметил героизм моряков, воинов Речной флотилии, летчиков авиации ВМС, зенитчиков, артиллеристов. Он также добавил, что все украинцы всегда должны помнить, через что проходят наши воины и по какой цене они защищают независимость Украины.
Кроме того, собравшиеся почтили память погибших героев.
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