Зеленский объявил лауреатов награды президента "Национальная легенда Украины"
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский объявил лауреатов награды президента "Национальная легенда Украины"

Владимир Зеленский
Награждение
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22 августа Владимир Зеленский вручил награду президента "Национальная легенда Украины": среди награжденных — спортсмены Ольга Харлан и Александр Усик, певица Нина Матвиенко и американский бизнесмен Говард Баффет

Главные тезисы

  • Среди лауреатов награды президента Украины "Национальная легенда" — выдающиеся украинцы из разных сфер деятельности.
  • Зеленский подчеркнул важность патриотизма и вклада каждого лауреата в обороноспособность страны.
  • Среди награжденных есть Ольга Харлан, Александр Усик, Нина Матвиенко, Говард Баффет.

Объявлены лауреаты отличия президента "Национальная легенда Украины"

Для меня честь сегодня наградить настоящие легенды Украины. Мы прославляем всех, кто усиливает наших воинов, усиливает их каждый день и вдохновляет. Это люди, которые прославляют Украину, укрепляя нашу оборону и вдохновляя всех граждан Украины, заявил президент.

Награды получили 11 человек. Среди них:

  • Игорь Поклад — выдающийся композитор, народный артист и Герой Украины. Он автор более 150 песен, музыкальных представлений, произведений к более чем 40 украинским фильмам и анимационным фильмам.

  • Олег Коростелев — генеральный конструктор, гендиректор конструкторского бюро "Луч", полный кавалер ордена "За заслуги", Герой Украины Олег Коростелев. Принимал непосредственное участие в создании "Стугны", "Ольхи" и ракеты "Нептун".

  • Ольга Харлан — самая титулованная украинская спортсменка: двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях, шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы.

  • Виталий Хмель — торакальный хирург. С начала российской агрессии врач совершил более ста сверхсложных операций раненым воинам, в эвакуационных рейсах спас жизнь более 50 защитникам.

  • Иван Лукашевич — бригадный генерал военной контрразведки СБУ. Идеолог создания морских дронов Sea Baby. Разработчик снайперской винтовки "Властелин горизонта", из которой установлен мировой рекорд — точный выстрел в оккупанта с расстояния 3800 м.

  • Ирина Юрченко — проводница Укрзализныци, которая 25 февраля 2022 года вступила в дежурство и неделями работала на эвакуационных рейсах. В то время ее сын Дмитрий Казацкий с позывным Орестом держал оборону на "Азовстали" в Мариуполе.

  • Александр Дубовик — украинский живописец, график и монументалист, почетный член Национальной академии искусств Украины. Представитель "неофициального" искусства советских времен. Работы автора хранятся в Национальном художественном музее Украины, музеях США, Германии и частных коллекциях.

  • Говард Баффет — американский бизнесмен, филантроп, крупнейший частный донор Украины. Его фонд потратил на помощь украинцам более 500 млн долл. Эти средства пошли, в частности, на еду пострадавшим, восстановление построек, помощь аграриям, обучение саперов, протезирование ветеранов.

  • Александр Усик — украинский боксер, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. С начала полномасштабного вторжения фонд помогает пострадавшим семьям. Провел семь благотворительных аукционов и перевел около 740 тыс. долл. в поддержку украинской армии.

Посмертно Зеленский отметил певицу Нину Матвиенко и кинорежиссера Сергея Параджанова.

  • Сергей Параджанов — украинский и армянский кинорежиссер и сценарист. Создал около 20 художественных и документальных фильмов. Его фильм "Тени забытых предков" получил 39 международных наград и 28 призов на кинофестивалях мира.

  • Нина Матвиенко — народная артистка Украины, Герой Украины. В ее репертуаре много народных песен. Занималась литературным творчеством, играла в теле- и радиоспектаклях, гастролировала в США, Канаде, Франции, Польше, Южной Корее, Мексике, странах Латинской Америки.

Мы безгранично благодарны и очень счастливы, что живем в стране, объединившей таких уважаемых и талантливых людей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский наградил военных моряков

За время этой войны Украина получила совсем другой статус для Черноморского региона — этот регион теперь будет всегда свободен от российского доминирования. У нашего государства всегда будет свой флот — современный флот, собственное влияние и четкая стратегия действий, новая Морская стратегия Украины. Все это было бы невозможно без храбрости и результатов наших украинских морпехов.

По его словам, все это было бы невозможно без храбрости и результатов украинских морских пехотинцев.

Президент отметил героизм моряков, воинов Речной флотилии, летчиков авиации ВМС, зенитчиков, артиллеристов. Он также добавил, что все украинцы всегда должны помнить, через что проходят наши воины и по какой цене они защищают независимость Украины.

Кроме того, собравшиеся почтили память погибших героев.

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