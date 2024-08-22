Зеленский объявил лауреатов награды президента "Национальная легенда Украины"

Для меня честь сегодня наградить настоящие легенды Украины. Мы прославляем всех, кто усиливает наших воинов, усиливает их каждый день и вдохновляет. Это люди, которые прославляют Украину, укрепляя нашу оборону и вдохновляя всех граждан Украины, заявил президент.

Награды получили 11 человек. Среди них:

Игорь Поклад — выдающийся композитор, народный артист и Герой Украины. Он автор более 150 песен, музыкальных представлений, произведений к более чем 40 украинским фильмам и анимационным фильмам.

Олег Коростелев — генеральный конструктор, гендиректор конструкторского бюро "Луч", полный кавалер ордена "За заслуги", Герой Украины Олег Коростелев. Принимал непосредственное участие в создании "Стугны", "Ольхи" и ракеты "Нептун".

Ольга Харлан — самая титулованная украинская спортсменка: двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях, шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы.

Виталий Хмель — торакальный хирург. С начала российской агрессии врач совершил более ста сверхсложных операций раненым воинам, в эвакуационных рейсах спас жизнь более 50 защитникам.

Иван Лукашевич — бригадный генерал военной контрразведки СБУ. Идеолог создания морских дронов Sea Baby. Разработчик снайперской винтовки "Властелин горизонта", из которой установлен мировой рекорд — точный выстрел в оккупанта с расстояния 3800 м.

Ирина Юрченко — проводница Укрзализныци, которая 25 февраля 2022 года вступила в дежурство и неделями работала на эвакуационных рейсах. В то время ее сын Дмитрий Казацкий с позывным Орестом держал оборону на "Азовстали" в Мариуполе.

Александр Дубовик — украинский живописец, график и монументалист, почетный член Национальной академии искусств Украины. Представитель "неофициального" искусства советских времен. Работы автора хранятся в Национальном художественном музее Украины, музеях США, Германии и частных коллекциях.

Говард Баффет — американский бизнесмен, филантроп, крупнейший частный донор Украины. Его фонд потратил на помощь украинцам более 500 млн долл. Эти средства пошли, в частности, на еду пострадавшим, восстановление построек, помощь аграриям, обучение саперов, протезирование ветеранов.