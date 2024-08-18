Зеленский призвал партнеров Украины ускорить поставки объявленной военной помощи

Зеленский обратился к странам-партнерам Украины

Зеленский поделился новостями с фронта.

Только что докладывал главком Сырский. И по ситуации на востоке Украины, и по операции в Курской области, и по "обменному фонду", по комплектации наших бригад — комплектации наших резервов: это и снаряды, и оружие. Во всех направлениях наши ребята — вы молодцы. Владимир Зеленский Президент Украины

Но, по его словам, по поставкам от партнеров требуется ускорение.

Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, необходима своевременная логистика объявленных пакетов. Особенно я обращаюсь сейчас в Соединенные Штаты, в Великобританию, во Францию. Поделиться

Зеленский обратился с призывом к западным партнерам

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 17 августа призвал украинских партнеров снять ограничения на использование оружия, отметив важность принятия этого решения.

Президент подчеркнул, что вопрос разрешения бить полученным Украиной западным оружием является ключевым для ослабления позиций российских войск и ускорения завершения войны.

Дальнобойность для наших сил — это ответ на все наиболее важные, на все наиболее стратегические вопросы этой войны.

По его словам, отсутствие разрешения со стороны западных партнеров на использование их оружия на территории России компенсирует смелость и устойчивость наших воинов.

И мы смогли бы надежно лишить оккупанта любой возможности продвигаться, сеять руины, если бы наша дальнобойность была достаточной. Поделиться

Зеленский также выразил благодарность Британии за оказанную помощь, но отметил, что ситуация со снабжением оружия несколько замедлилась. Он заявил, что Украина продолжит вести дипломатические переговоры с партнерами, чтобы получить необходимое оружие и добиться справедливого мира.