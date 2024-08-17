Зеленский в очередной раз призвал партнеров Украины снять ограничения на удары по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 17 августа призвал украинских партнеров снять ограничения на использование оружия, отметив важность принятия этого решения.

Зеленский обратился с призывом к западным партнерам

Президент подчеркнул, что вопрос разрешения бить полученным Украиной западным оружием является ключевым для ослабления позиций российских войск и ускорения завершения войны.

Дальнобойность для наших сил — это ответ на все наиболее важные, на все наиболее стратегические вопросы этой войны. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, отсутствие разрешения со стороны западных партнеров на использование их оружия на территории России компенсирует смелость и устойчивость наших воинов.

И мы смогли бы надежно лишить оккупанта любой возможности продвигаться, сеять руины, если бы наша дальнобойность была достаточной.

Зеленский также выразил благодарность Британии за оказанную помощь, но отметил, что ситуация со снабжением оружия несколько замедлилась. Он заявил, что Украина продолжит вести дипломатические переговоры с партнерами, чтобы получить необходимое оружие и добиться справедливого мира.

Ибо дальнобойность для нас действительно принципиальная вещь. И весь мир видит, как эффективны украинцы — весь наш народ, — когда защищают свою независимость. Поделиться

Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте и Курщине

Отмечается, что 17 августа главком ВСУ доложил президенту о ситуации в Донецкой области, где ВСУ сдерживают наступление оккупационной армии РФ в районах Покровска и Торецкая, а также в других направлениях.

По словам Зеленского, украинские военные делают все для уничтожения российских окупантов и отражения десятков вражеских штурмов ежесуточно.

Второй темой доклада стала наступательная операция ВСУ в Курской области.

На сегодняшний день есть пополнение обменного фонда для нашего государства. Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и удерживаемых Россией гражданских, — подчеркнул глава государства. Поделиться

Президент также обсудил с главнокомандующим поставки вооружений от западных партнеров.