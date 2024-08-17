Зеленский в очередной раз призвал партнеров Украины снять ограничения на удары по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 17 августа призвал украинских партнеров снять ограничения на использование оружия, отметив важность принятия этого решения.
Главные тезисы
- Зеленский призвал украинских партнеров снять ограничения на удары по России для ослабления позиций оккупантов и ускорения завершения войны.
- Президент подчеркнул важность разрешения использовать полученное оружие для защиты Украины от российских угроз.
- Украина продолжит дипломатические переговоры с западными партнерами по получению необходимого оружия для обеспечения безопасности страны.
- Зеленский отметил эффективность украинцев в обороне независимости и выразил благодарность за помощь со стороны Британии.
Зеленский обратился с призывом к западным партнерам
Президент подчеркнул, что вопрос разрешения бить полученным Украиной западным оружием является ключевым для ослабления позиций российских войск и ускорения завершения войны.
По его словам, отсутствие разрешения со стороны западных партнеров на использование их оружия на территории России компенсирует смелость и устойчивость наших воинов.
И мы смогли бы надежно лишить оккупанта любой возможности продвигаться, сеять руины, если бы наша дальнобойность была достаточной.
Зеленский также выразил благодарность Британии за оказанную помощь, но отметил, что ситуация со снабжением оружия несколько замедлилась. Он заявил, что Украина продолжит вести дипломатические переговоры с партнерами, чтобы получить необходимое оружие и добиться справедливого мира.
Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте и Курщине
Отмечается, что 17 августа главком ВСУ доложил президенту о ситуации в Донецкой области, где ВСУ сдерживают наступление оккупационной армии РФ в районах Покровска и Торецкая, а также в других направлениях.
По словам Зеленского, украинские военные делают все для уничтожения российских окупантов и отражения десятков вражеских штурмов ежесуточно.
Второй темой доклада стала наступательная операция ВСУ в Курской области.
Президент также обсудил с главнокомандующим поставки вооружений от западных партнеров.
Главное — ограничение российского наступательного потенциала и наша дальнобойность. Готовим соответствующие поручения украинским дипломатам.
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