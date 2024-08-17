Президент Владимир Зеленский обнародовал видео с демонстрацией эффективности оружия украинского производства, приближающего победу в развязанной Россией преступной войне.
Главные тезисы
- Украинское оружие демонстрирует свою эффективность в противостоянии с Россией, подтверждая мощный потенциал обороны Украины.
- Развитие собственного военно-промышленного комплекса позволяет Украине создавать современное и конкурентоспособное оружие.
- Продемонстрированное украинское вооружение, включая ракеты и беспилотники, становится серьезной угрозой для российского потенциала в военных конфликтах.
- Украина сосредотачивает усилия на производстве многофункционального ракетного комплекса "Сапсан", обладающего высокой дальностью и сложностью для перехвата.
- Успешные кейсы украинского оружия, такие как усовершенствование противокорабельной ракеты "Нептун", говорят о потенциале страны в производстве современного вооружения.
Что известно об украинском оружии, которое уже стало головной болью для России
В частности, в обнародованном Зеленским видео показаны морские БПЛА, бронемашины, ракеты, дальнобойные дроны и артиллерия украинского производства.
Зеленский добавил, что украинские разработки очищают Черное море, придают силы государству и уничтожают российский потенциал.
Также глава государства показал кадры применения украинского оружия – уничтожение вражеской техники, противовоздушную оборону, удары по враждебным целям. В частности, на опубликованном видео показаны атаки на российские заводы и НПЗ, уничтожение вражеских кораблей, затопление крейсера "Москва" в Черном море.
Что известно об эффективности украинского оружия в войне против РФ
По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, в Украине уже собственные разработки дальнобойных баллистических ракет.
Мусиенко отметил, что оперативно-тактический комплекс "Точка-У", остающийся на вооружении Украины, уже технически и морально устарел даже после нескольких уровней модернизации.
Аналитик подчеркнул, что Украина должна сосредоточить ресурсы и технические возможности для производства многофункционального ракетного комплекса "Сапсан".
Ракета, используемая на "Сапсане", имеет дальность полета до 500 километров. К тому же ракета до "Сапсана" более современная и сложная для перехвата.
У Украины уже есть успешный кейс по производству собственного современного оружия. Например, противокорабельная ракета "Нептун", которая была усовершенствована и модернизирована.
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