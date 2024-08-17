Президент Владимир Зеленский обнародовал видео с демонстрацией эффективности оружия украинского производства, приближающего победу в развязанной Россией преступной войне.

Что известно об украинском оружии, которое уже стало головной болью для России

В частности, в обнародованном Зеленским видео показаны морские БПЛА, бронемашины, ракеты, дальнобойные дроны и артиллерия украинского производства.

На море: Нептун, Sea Baby, MAGURA V5. На земле: Богдана, Стугна, Корсар. В воздухе: Бобер, Мрак, Февраль, – подчеркивает президент. Поделиться

Зеленский добавил, что украинские разработки очищают Черное море, придают силы государству и уничтожают российский потенциал.

Также глава государства показал кадры применения украинского оружия – уничтожение вражеской техники, противовоздушную оборону, удары по враждебным целям. В частности, на опубликованном видео показаны атаки на российские заводы и НПЗ, уничтожение вражеских кораблей, затопление крейсера "Москва" в Черном море.

Что известно об эффективности украинского оружия в войне против РФ

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, в Украине уже собственные разработки дальнобойных баллистических ракет.

Мусиенко отметил, что оперативно-тактический комплекс "Точка-У", остающийся на вооружении Украины, уже технически и морально устарел даже после нескольких уровней модернизации.

Аналитик подчеркнул, что Украина должна сосредоточить ресурсы и технические возможности для производства многофункционального ракетного комплекса "Сапсан".

Ракета, используемая на "Сапсане", имеет дальность полета до 500 километров. К тому же ракета до "Сапсана" более современная и сложная для перехвата.