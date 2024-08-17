Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео із демонстрацією ефективності зброї українського виробництва, яка наближає перемогу у розв'язаній Росією злочинній війні.

Що відомо про українську зброю, яке вже стала головним болем для Росії

Зокрема, у оприлюдненому Зеленським відео показані морські БпЛА, бронемашини, ракети, далекобійні дрони та артилерія українського виробництва.

На морі: Нептун, Sea Baby, MAGURA V5. На землі: Богдана, Стугна, Корсар.У повітрі: Бобер, Морок, Лютий, - підкреслює президент. Поширити

Зеленський додав, що українські розробки очищують Чорне море, додають сили державі та знищують російський потенціал.

Також глава держави показав кадри застосування української зброї - знищення ворожої техніки, протиповітряну оборону, удари по ворожих цілях. Зокрема, на опублікованому відео показано атаки на російські заводи та НПЗ, знищення ворожих кораблів, затоплення крейсера "Москва" у Чорному морі.

Що відомо про ефективність української зброї у війні проти РФ

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, в Україні вже власні розробки далекобійних балістичних ракет.

Мусієнко зазначив, що оперативно-тактичний комплекс "Точка-У", який залишається на озброєнні України, вже технічно та морально застарів навіть після кількох рівнів модернізації.

Аналітик підкреслив, що наразі Україна має зосередити ресурси та технічні можливості для виробництва багатофункціонального ракетного комплексу “Сапсан”.

Ракета, що використовується на "Сапсані" має дальність польоту до 500 кілометрів. До того ракета до "Сапсана" є сучаснішою та складнішою для перехоплення.