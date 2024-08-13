Зброя, техніка та дрони. Як бізнес підтримує українську розвідку

Спецпідрозділи ГУР Міноборони України одержали нові міномети, боєприпаси до них, дрони та автомобільну техніку. Зброю для українських розвідників придбали приватні благодійники.

Розвідники отримали допомогу від українського бізнесу

Як повідомили в ГУР, зброю та спецтехніку закупили за кошти групи компаній BROCARD (ТОВ “Егзагон” і ТОВ “Брокард-Україна”) у межах Меморандуму про співпрацю.

Загалом розвідники отримали:

⁠вантажний автомобіль Daewoo Novus;

⁠пікапи Mitsubishi L200;

квадроцикли;

квадрокоптери Mavic 3Т;

155-мм артилерійські снаряди;

⁠122-мм реактивні снаряди;

120 мм міномети М-75.

Передана техніка та зброя вже найближчим часом буде розподілена між підрозділами Воєнної розвідки України, які виконують завдання на лінії фронту, ― сказав представник ГУР МО України Євгеній Єрін. Поширити

Євгеній Єрін наголосив на важливій ролі відповідального бізнесу в підтримці Сил безпеки та оборони та висловив вдячність за допомогу.

Директорка ТОВ “Егзагон” Оксана Гут, яка представляє інтереси власника групи компаній, громадянина Франції пана Філіпа Бенасена відзначила, що за час повномасштабного вторгнення РФ сума допомоги, виділена на підтримку Сил безпеки і оборони України склала понад 215 млн грн.

Внесок нашої групи у майбутнє України не обмежується фінансовою допомогою війську. Ми системно працюємо на економіку країни. У 2024 році сума сплачених податків нашими компаніями складе 800 млн грн. Штат співробітників, збережених під час повномасштабної війни, складає 1 500 людей, і всі вони отримують офіційну заробітну платню, ― заявила Оксана Гут. Поширити

Оксана Гут також вона анонсувала обсяг запланованої до кінця 2024 року допомоги Воєнній розвідці України та передала символічний сертифікат на 100 млн грн.

В ГУР розкрили деталі виробництва підводних дронів Magura V5

Що стосується виробництва, то якихось деталей я вам розкрити не можу. Я можу сказати, що триває процес як самого виробництва, так і вдосконалення, розробки та набуття нових спроможностей для цих апаратів, — розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Єрін Поширити

На запитання, чи варто чекати Україні на підводний аналог дрона Magura V5, представник ГУР відповів:

Деталей розкривати не буду. Можу сказати, що робота триває, результати будуть і ви їх обов'язково побачите.