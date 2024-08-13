Оружие, техника и дроны. Как бизнес поддерживает украинскую разведку

Спецподразделения ГУР Минобороны Украины получили новые минометы, боеприпасы к ним, дроны и автомобильную технику. Оружие для украинских разведчиков приобрели частные благотворители.
Главные тезисы
- Украинские разведчики получили новое оружие, технику и дроны благодаря поддержке бизнеса.
- Благодаря финансовой помощи бизнеса в сумме более 215 миллионов гривен украинские силы обороны получили значительную поддержку.
- Бизнес планирует увеличить свой вклад в будущее Украины не только через финансовую помощь, но и через развитие экономики страны.
- Планируется продолжение помощи Военной разведке Украины, что подтверждается сертификатом на 100 миллионов гривен.
Разведчики получили помощь от украинского бизнеса
Как сообщили в ГУР, Оружие и спецтехнику закупили за средства группы компаний BROCARD (ООО “Эгзагон” и ООО “Брокард-Украина”) в рамках Меморандума о сотрудничестве.
В целом разведчики получили:
грузовой автомобиль Daewoo Novus;
пикапы Mitsubishi L200;
квадроциклы;
квадрокоптеры Mavic 3Т;
155-мм артиллерийские снаряды;
122-мм реактивные снаряды;
120 мм минометы М-75.
Евгений Ерин отметил важную роль ответственного бизнеса в поддержке Сил безопасности и обороны и выразил благодарность за помощь.
Директор ООО “Эгзагон” Оксана Гут, представляющая интересы владельца группы компаний, гражданина Франции г-на Филиппа Бенасена отметила, что за время полномасштабного вторжения РФ сумма помощи, выделенная в поддержку Сил безопасности и обороны Украины составила более 215 млн грн.
Оксана Гут также анонсировала объем запланированной до конца 2024 года помощи Военной разведке Украины и передала символический сертификат на 100 млн грн.
В ГУР раскрыли детали производства подводных дронов Magura V5
На вопрос, стоит ли ждать Украине подводного аналога дрона Magura V5, представитель ГУР ответил:
Детали раскрывать не буду. Могу сказать, что работа продолжается, результаты будут и вы их обязательно увидите.
Ранее в ГУР анонсировали новые сюрпризы для окупантов, связанные с украинскими надводными дронами Magura V5.
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