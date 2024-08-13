Оружие, техника и дроны. Как бизнес поддерживает украинскую разведку
Категория
Украина
Дата публикации

Оружие, техника и дроны. Как бизнес поддерживает украинскую разведку

ГУР
Оружие, техника и дроны. Как бизнес поддерживает украинскую разведку
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Спецподразделения ГУР Минобороны Украины получили новые минометы, боеприпасы к ним, дроны и автомобильную технику. Оружие для украинских разведчиков приобрели частные благотворители.

Главные тезисы

  • Украинские разведчики получили новое оружие, технику и дроны благодаря поддержке бизнеса.
  • Благодаря финансовой помощи бизнеса в сумме более 215 миллионов гривен украинские силы обороны получили значительную поддержку.
  • Бизнес планирует увеличить свой вклад в будущее Украины не только через финансовую помощь, но и через развитие экономики страны.
  • Планируется продолжение помощи Военной разведке Украины, что подтверждается сертификатом на 100 миллионов гривен.

Разведчики получили помощь от украинского бизнеса

Как сообщили в ГУР, Оружие и спецтехнику закупили за средства группы компаний BROCARD (ООО “Эгзагон” и ООО “Брокард-Украина”) в рамках Меморандума о сотрудничестве.

В целом разведчики получили:

  • ⁠грузовой автомобиль Daewoo Novus;

  • ⁠пикапы Mitsubishi L200;

  • квадроциклы;

  • квадрокоптеры Mavic 3Т;

  • 155-мм артиллерийские снаряды;

  • ⁠122-мм реактивные снаряды;

  • 120 мм минометы М-75.

Переданная техника и оружие уже в ближайшее время будут распределены между подразделениями Военной разведки Украины, выполняющими задачи на линии фронта, — сказал представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин.

Евгений Ерин отметил важную роль ответственного бизнеса в поддержке Сил безопасности и обороны и выразил благодарность за помощь.

Директор ООО “Эгзагон” Оксана Гут, представляющая интересы владельца группы компаний, гражданина Франции г-на Филиппа Бенасена отметила, что за время полномасштабного вторжения РФ сумма помощи, выделенная в поддержку Сил безопасности и обороны Украины составила более 215 млн грн.

Вклад нашей группы в будущее Украины не ограничивается финансовой помощью войску. Мы системно работаем по экономике страны. В 2024 году сумма уплаченных налогов нашими компаниями составит 800 млн грн. Штат сотрудников, сохраненных во время полномасштабной войны, составляет 1 500 человек, и все они получают официальную заработную плату, — заявила Оксана Гут.

Оксана Гут также анонсировала объем запланированной до конца 2024 года помощи Военной разведке Украины и передала символический сертификат на 100 млн грн.

В ГУР раскрыли детали производства подводных дронов Magura V5

Что касается производства, то каких-либо деталей я вам раскрыть не могу. Я могу сказать, что идет процесс как самого производства, так и усовершенствования, разработки и приобретения новых возможностей для этих аппаратов, — рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин.

На вопрос, стоит ли ждать Украине подводного аналога дрона Magura V5, представитель ГУР ответил:

Детали раскрывать не буду. Могу сказать, что работа продолжается, результаты будут и вы их обязательно увидите.

Ранее в ГУР анонсировали новые сюрпризы для окупантов, связанные с украинскими надводными дронами Magura V5.

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