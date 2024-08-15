В Україні запустили "Залізний полігон" для тестування нової зброї
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні запустили "Залізний полігон" для тестування нової зброї

Кабінет міністрів України
В Україні запустили "Залізний полігон" для тестування нової зброї

Проєкт "Залізний полігон" надасть можливість виробникам озброєння та військової техніки швидко й доступно тестувати зразки.

Головні тези:

  • Проєкт “Залізний полігон” відкриває українським виробникам можливість швидкого та доступного тестування нової військової техніки.
  • Ініціативи у розвитку військово-промислового комплексу спрямовані на створення сучасних та конкурентоздатних систем оборони для країни.
  • За результатами тестувань/випробувань на “Залізному полігоні” учасники отримують експертні висновки від військових установ.

Що відомо про проєкт “Залізний полігон”

Як зазначається, даний проєкт запустили Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Міністерством оборони та Генштабом України.

"Залізний полігон" передбачає доступ українських виробників до процесу швидких фахових тестувань та випробувань, а також оцінки виробу військовим науково-дослідним інститутом.

Таким чином виробники можуть отримати доступ до майданчиків для тестувань, оснащених необхідним обладнанням для різних типів військового озброєння й техніки, а також широкий спектр додаткових послуг:

  • методологія випробувань;

  • фахова експертиза;

  • супровід під час тестувань/випробувань;

  • консультації/зворотний зв'язок від військових

Щоб протестувати свої зразки, потрібно заповнити форму за посиланням. Виробник отримує запрошення на визначений час і день на полігон. За результатами тестувань/випробувань він матиме протокол і висновок від експертів Центрального воєнно-наукового управління Генштабу або Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (ОВТ).

Як проходить виробництво підводних дронів Magura V5

Що стосується виробництва, то якихось деталей я вам розкрити не можу. Я можу сказати, що триває процес як самого виробництва, так і вдосконалення, розробки та набуття нових спроможностей для цих апаратів, — розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Єрін.

На запитання, чи варто чекати Україні на підводний аналог дрона Magura V5, представник ГУР відповів:

Деталей розкривати не буду. Можу сказати, що робота триває, результати будуть і ви їх обов'язково побачите.

Напередодні польський журнал "Political Science and Security Studies Journal" провів дослідження, в якому виявив, що український дрон Magura V5 знищив найбільшу кількість кораблів ворога за час повномасштабного вторгнення РФ.

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