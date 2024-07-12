Нідерланди закликали партнерів збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що виробництво зброї та боєприпасів має бути суттєво збільшено, аби продовжувати підтримувати Україну у війні з РФ. За його словами, наразі НАТО багато робить для України, проте цього недостатньо.
Головні тези:
- Міністр оборони Нідерландів закликав партнерів збільшити виробництво зброї для підтримки України у війні з РФ.
- НАТО та європейські союзники виявили готовність вкладати більше коштів у спільну оборону.
- Україна уклала угоду про спільне виробництво боєприпасів середнього калібру з американською компанією.
- США готують авіаційну ракету ERAM для України, що буде відносно недорогим варіантом.
- Збільшення виробництва зброї в Європі може стати одним зі способів підтримки України в умовах загострення військових дій зі сторони країни-агресора.
Нідерланди закликали партнерів збільшити підтримку України
Міністр додав, що 32 союзники по НАТО показали готовність вкладати більшу суму коштів у спільну оборону. Він наголосив, що європейські запаси зброї стають меншими.
Він зазначив, одним зі способів може стати виробництво більшої кількості зброї у країнах Європи.
Зброя для України
Україна уклала угоду про спільне виробництво боєприпасів середнього калібру з американською компанією Northrop Grumman. Водночас у компанії наголосили, що жоден співробітник Northrop не буде перебувати на території України та вони будуть "виконувати цю роботу на наших підприємствах у США".
Також повідомлялось, що США створять для України авіаційну ракету великої дальності, яка буде відносно недорогою. Зокрема йдеться про Extended Range Attack Munition (ERAM).
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