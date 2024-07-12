Нідерланди закликали партнерів збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що виробництво зброї та боєприпасів має бути суттєво збільшено, аби продовжувати підтримувати Україну у війні з РФ. За його словами, наразі НАТО багато робить для України, проте цього недостатньо.

Нідерланди закликали партнерів збільшити підтримку України

Якщо ми хочемо, щоб Україна виграла війну і щоб вона повернула собі перевагу, нам доведеться постачати більше, — підкреслив політик. Поширити

Міністр додав, що 32 союзники по НАТО показали готовність вкладати більшу суму коштів у спільну оборону. Він наголосив, що європейські запаси зброї стають меншими.

Тому нам доведеться знайти дуже творчі шляхи, щоб продовжувати підтримувати Україну, — зауважив Брекельманс. Поширити

Він зазначив, одним зі способів може стати виробництво більшої кількості зброї у країнах Європи.

Зброя для України

Україна уклала угоду про спільне виробництво боєприпасів середнього калібру з американською компанією Northrop Grumman. Водночас у компанії наголосили, що жоден співробітник Northrop не буде перебувати на території України та вони будуть "виконувати цю роботу на наших підприємствах у США".