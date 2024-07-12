Нидерланды призвали партнеров увеличить производство оружия и боеприпасов для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Нидерланды призвали партнеров увеличить производство оружия и боеприпасов для Украины

оружие
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Источник:  NOS

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что производство оружия и боеприпасов должно быть значительно увеличено, чтобы продолжать поддерживать Украину в войне с РФ. По его словам, сейчас НАТО многое делает для Украины, однако этого недостаточно.

Нидерланды призвали партнеров увеличить поддержку Украины

Если мы хотим, чтобы Украина выиграла войну и чтобы она вернула себе преимущество, нам придется снабжать больше, — подчеркнул политик.

Министр добавил, что 32 союзника по НАТО показали готовность вкладывать большую сумму средств в совместную оборону. Он подчеркнул, что европейские запасы оружия становятся меньше.

Поэтому нам придется найти очень творческие пути, чтобы продолжать поддерживать Украину, — заметил Брекельманс.

Он отметил, что одним из способов может стать производство большего количества оружия в странах Европы.

Оружие для Украины

Украина заключила соглашение о совместном производстве боеприпасов среднего калибра с американской компанией Northrop Grumman. В то же время, в компании подчеркнули, что ни один сотрудник Northrop не будет находиться на территории Украины и они будут "выполнять эту работу на наших предприятиях в США".

Также сообщалось, что США создадут для Украины авиационную ракету большой дальности, которая будет относительно недорогой. В частности, речь идет об Extended Range Attack Munition (ERAM).

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