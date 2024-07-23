Boeing та "Антонов" підписали угоду щодо виробництва безпілотників

Американський виробник авіатехніки Boeing та українська компанія “Антонов” підписали попередню угоду, яка може посприяти спільному виробництву безпілотних систем для України.
Головні тези:
- Угода передбачає можливість надання навчання, матеріально-технічної підтримки та послуг з капітального ремонту безпілотних систем.
- Генеральний директор Антонова підкреслив, що ця угода сприятиме розвитку української оборонної промисловості та впровадженню новітніх рішень.
- Україна збільшує виробництво зброї та боєприпасів, що стає пріоритетом для українських підприємств.
Що відомо про угоду Boeing та "Антонов"
Як зазначається, компанії підписали Меморандум про взаєморозуміння для вивчення можливостей співпраці в проєктах, повʼязаних з обороною.
У Boeing наголосили, що сфери потенційної співпраці, визначені в угоді, включають навчання, матеріально-технічну підтримку та послуги з капітального ремонту тактичних безпілотних літальних систем, які використовуються ЗСУ, зокрема ScanEagle.
Крім того, компанії також вивчать можливості для «Антонова» надавати інженерну підтримку Boeing.
Генеральний директор «Антонова» Євген Гаврилов сказав, що ця угода може сприяти подальшому розвитку української оборонної промисловості.
Виробництво зброї в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна збільшила виробництво зброї.
Так, у країні працюють понад 500 державних та приватних оборонних компаній. Також Україна виробляє зброю разом з партнерами на їх потужностях.
Україна масштабує виробництво боєприпасів. Уряд збільшив прибутковість для українських підприємств. Як зазначають у Міноборони, наразі пріоритетом у зброї для ЗСУ залишаються засоби ППО та ракети для них. Також українська армія потребує артилерійських снарядів та засобів РЕБ.
Це перше й поки що безпрецедентне рішення — коли вироби військового призначення для Сил оборони України закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави
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