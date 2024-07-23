Boeing та "Антонов" підписали угоду щодо виробництва безпілотників

Американський виробник авіатехніки Boeing та українська компанія “Антонов” підписали попередню угоду, яка може посприяти спільному виробництву безпілотних систем для України.

Що відомо про угоду Boeing та "Антонов"

Як зазначається, компанії підписали Меморандум про взаєморозуміння для вивчення можливостей співпраці в проєктах, повʼязаних з обороною.

У Boeing наголосили, що сфери потенційної співпраці, визначені в угоді, включають навчання, матеріально-технічну підтримку та послуги з капітального ремонту тактичних безпілотних літальних систем, які використовуються ЗСУ, зокрема ScanEagle.

Фото — boeing.mediaroom.com

Крім того, компанії також вивчать можливості для «Антонова» надавати інженерну підтримку Boeing.

Генеральний директор «Антонова» Євген Гаврилов сказав, що ця угода може сприяти подальшому розвитку української оборонної промисловості.

Ця угода відкриває абсолютно новий рівень можливостей для впровадження найновіших і найефективніших рішень — на додаток до можливості майбутніх проєктів з Boeing в аерокосмічній та оборонній промисловості, — зазначив він. Поширити

Виробництво зброї в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна збільшила виробництво зброї.

Так, у країні працюють понад 500 державних та приватних оборонних компаній. Також Україна виробляє зброю разом з партнерами на їх потужностях.

Україна масштабує виробництво боєприпасів. Уряд збільшив прибутковість для українських підприємств. Як зазначають у Міноборони, наразі пріоритетом у зброї для ЗСУ залишаються засоби ППО та ракети для них. Також українська армія потребує артилерійських снарядів та засобів РЕБ.

16 квітня Королівство Данія оголосило про виділення 200 млн данських крон (28,5 млн дол) на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ в українських виробників. Загалом було виділено приблизно 2,2 млрд данських крон. Поширити