Boeing и "Антонов" подписали соглашение о производстве беспилотников

Американский производитель авиатехники Boeing и украинская компания "Антонов" подписали предварительное соглашение, которое может помочь совместному производству беспилотных систем для Украины.

Что известно о соглашении Boeing и "Антонов"

Как отмечается, компании подписали Меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей сотрудничества в проектах, связанных с обороной.

Boeing подчеркнули, что сферы потенциального сотрудничества, определенные в соглашении, включают обучение, материально-техническую поддержку и услуги по капитальному ремонту тактических беспилотных летательных систем, используемых ВСУ, в частности ScanEagle.

Фото — boeing.mediaroom.com

Кроме того, компании также изучат возможности для "Антонова" оказывать инженерную поддержку Boeing.

Генеральный директор «Антонова» Евгений Гаврилов сказал, что это соглашение может способствовать дальнейшему развитию украинской оборонной промышленности.

Это соглашение открывает совершенно новый уровень возможностей для внедрения новейших и эффективных решений — в дополнение к возможности будущих проектов из Boeing в аэрокосмической и оборонной промышленности, — отметил он. Поделиться

Производство оружия в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Россию Украина увеличила производство оружия.

Так, в стране работает более 500 государственных и частных оборонных компаний. Также Украина производит оружие вместе с партнерами по их мощностям.

Украина масштабирует производство боеприпасов. Правительство увеличило прибыльность для украинских предприятий. Как отмечают в Минобороны, приоритетом в оружии для ВСУ остаются средства ПВО и ракеты для них. Также украинская армия нуждается в артиллерийских снарядах и средствах РЭБ.

16 апреля Королевство Дания объявило о выделении 200 млн датских крон (28,5 млн долл.) на закупку вооружения и военной техники для ВСУ у украинских производителей. В общей сложности было выделено примерно 2,2 млрд датских крон. Поделиться