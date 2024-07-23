Boeing и "Антонов" подписали соглашение о производстве беспилотников

Американский производитель авиатехники Boeing и украинская компания "Антонов" подписали предварительное соглашение, которое может помочь совместному производству беспилотных систем для Украины.
Главные тезисы
- Соглашение открывает новые возможности для развития украинской оборонной промышленности и внедрения новейших технологий.
- Украина увеличивает производство оружия с участием государственных и частных компаний, а также совместно с партнерами.
- Дания выделила средства на закупку вооружения у украинских производителей, что является первым таким решением в поддержку украинской обороны.
- Приоритетом для украинской армии остаются средства ПВО, артиллерийские снаряды и средства радиоэлектронной борьбы.
Что известно о соглашении Boeing и "Антонов"
Как отмечается, компании подписали Меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей сотрудничества в проектах, связанных с обороной.
Boeing подчеркнули, что сферы потенциального сотрудничества, определенные в соглашении, включают обучение, материально-техническую поддержку и услуги по капитальному ремонту тактических беспилотных летательных систем, используемых ВСУ, в частности ScanEagle.
Кроме того, компании также изучат возможности для "Антонова" оказывать инженерную поддержку Boeing.
Генеральный директор «Антонова» Евгений Гаврилов сказал, что это соглашение может способствовать дальнейшему развитию украинской оборонной промышленности.
Производство оружия в Украине
С начала полномасштабного вторжения в Россию Украина увеличила производство оружия.
Так, в стране работает более 500 государственных и частных оборонных компаний. Также Украина производит оружие вместе с партнерами по их мощностям.
Украина масштабирует производство боеприпасов. Правительство увеличило прибыльность для украинских предприятий. Как отмечают в Минобороны, приоритетом в оружии для ВСУ остаются средства ПВО и ракеты для них. Также украинская армия нуждается в артиллерийских снарядах и средствах РЭБ.
Это первое и пока беспрецедентное решение — когда изделия военного назначения для Сил обороны Украины закупаются у украинских производителей за средства другого государства.
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