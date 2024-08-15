В Украине запустили "Железный полигон" для тестирования нового оружия

Что известно о проекте "Железный полигон"

Как отмечается, данный проект был запущен Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с Министерством обороны и Генштабом Украины.

"Железный полигон" предусматривает доступ украинских производителей к процессу быстрых профессиональных тестирований и испытаний, а также оценке изделия военным научно-исследовательским институтом.

Таким образом, производители могут получить доступ к площадкам для тестирований, оснащенных необходимым оборудованием для различных типов военного вооружения и техники, а также широкий спектр дополнительных услуг:

методология испытаний;

профессиональная экспертиза;

сопровождение во время тестирований/испытаний;

консультации/обратная связь от военных

Чтобы протестировать свои образцы, нужно заполнить форму за ссылкой. Производитель получает приглашение на определенное время и день на полигон. По результатам тестов/испытаний он будет иметь протокол и заключение от экспертов Центрального военно-научного управления Генштаба или Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

Как проходит производство подводных дронов Magura V5

Что касается производства, то каких-либо деталей я вам раскрыть не могу. Я могу сказать, что идет процесс как самого производства, так и усовершенствования, разработки и приобретения новых возможностей для этих аппаратов, — рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин. Поделиться

На вопрос, стоит ли ждать Украине подводного аналога дрона Magura V5, представитель ГУР ответил:

Детали раскрывать не буду. Могу сказать, что работа продолжается, результаты будут и вы их обязательно увидите.