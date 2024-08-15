В Украине запустили "Железный полигон" для тестирования нового оружия

Проект "Железный полигон" позволит производителям вооружения и военной техники быстро и доступно тестировать образцы.
Главные тезисы
- У проекта “Железный полигон” широкий спектр услуг, включая доступ к площадкам с необходимым оборудованием и профессиональную экспертизу.
- Производителям необходимо заполнить форму для приглашения на полигон, где после тестирования получат протокол и заключение экспертов.
- Украинский дрон Magura V5 показал эффективность, уничтожив максимальное количество кораблей врага за время вторжения РФ.
Что известно о проекте "Железный полигон"
Как отмечается, данный проект был запущен Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с Министерством обороны и Генштабом Украины.
"Железный полигон" предусматривает доступ украинских производителей к процессу быстрых профессиональных тестирований и испытаний, а также оценке изделия военным научно-исследовательским институтом.
Таким образом, производители могут получить доступ к площадкам для тестирований, оснащенных необходимым оборудованием для различных типов военного вооружения и техники, а также широкий спектр дополнительных услуг:
методология испытаний;
профессиональная экспертиза;
сопровождение во время тестирований/испытаний;
консультации/обратная связь от военных
Чтобы протестировать свои образцы, нужно заполнить форму за ссылкой. Производитель получает приглашение на определенное время и день на полигон. По результатам тестов/испытаний он будет иметь протокол и заключение от экспертов Центрального военно-научного управления Генштаба или Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.
Как проходит производство подводных дронов Magura V5
На вопрос, стоит ли ждать Украине подводного аналога дрона Magura V5, представитель ГУР ответил:
Детали раскрывать не буду. Могу сказать, что работа продолжается, результаты будут и вы их обязательно увидите.
Накануне польский журнал Political Science and Security Studies Journal провел исследование, в котором обнаружил, что украинский дрон Magura V5 уничтожил наибольшее количество кораблей врага за время полномасштабного вторжения РФ.
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