В Украине запустили "Железный полигон" для тестирования нового оружия
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине запустили "Железный полигон" для тестирования нового оружия

Кабинет министров Украины
В Украине запустили "Железный полигон" для тестирования нового оружия
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Проект "Железный полигон" позволит производителям вооружения и военной техники быстро и доступно тестировать образцы.

Главные тезисы

 

  • У проекта “Железный полигон” широкий спектр услуг, включая доступ к площадкам с необходимым оборудованием и профессиональную экспертизу.
  • Производителям необходимо заполнить форму для приглашения на полигон, где после тестирования получат протокол и заключение экспертов.
  • Украинский дрон Magura V5 показал эффективность, уничтожив максимальное количество кораблей врага за время вторжения РФ.

Что известно о проекте "Железный полигон"

Как отмечается, данный проект был запущен Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с Министерством обороны и Генштабом Украины.

"Железный полигон" предусматривает доступ украинских производителей к процессу быстрых профессиональных тестирований и испытаний, а также оценке изделия военным научно-исследовательским институтом.

Таким образом, производители могут получить доступ к площадкам для тестирований, оснащенных необходимым оборудованием для различных типов военного вооружения и техники, а также широкий спектр дополнительных услуг:

  • методология испытаний;

  • профессиональная экспертиза;

  • сопровождение во время тестирований/испытаний;

  • консультации/обратная связь от военных

Чтобы протестировать свои образцы, нужно заполнить форму за ссылкой. Производитель получает приглашение на определенное время и день на полигон. По результатам тестов/испытаний он будет иметь протокол и заключение от экспертов Центрального военно-научного управления Генштаба или Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

Как проходит производство подводных дронов Magura V5

Что касается производства, то каких-либо деталей я вам раскрыть не могу. Я могу сказать, что идет процесс как самого производства, так и усовершенствования, разработки и приобретения новых возможностей для этих аппаратов, — рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин.

На вопрос, стоит ли ждать Украине подводного аналога дрона Magura V5, представитель ГУР ответил:

Детали раскрывать не буду. Могу сказать, что работа продолжается, результаты будут и вы их обязательно увидите.

Накануне польский журнал Political Science and Security Studies Journal провел исследование, в котором обнаружил, что украинский дрон Magura V5 уничтожил наибольшее количество кораблей врага за время полномасштабного вторжения РФ.

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