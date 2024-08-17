Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте в Украине и наступательной операции украинских военных в Курщине.

О чем Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте и Курщине

Отмечается, что главком ВСУ доложил президенту о ситуации в Донецкой области, где ВСУ сдерживают наступление оккупационной армии РФ в районах Покровска и Торецкая, а также в других направлениях.

По словам Зеленского, украинские военные делают все для уничтожения российских окупантов и отражения десятков вражеских штурмов ежесуточно.

Второй темой доклада стала наступательная операция ВСУ в Курской области.

На сегодняшний день есть пополнение обменного фонда для нашего государства. Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и удерживаемых Россией гражданских, - подчеркнул глава государства. Поделиться

Президент также обсудил с главнокомандующим поставку вооружений от западных партнеров.

Главное – ограничение российского наступательного потенциала и наша дальнобойность. Готовим соответствующие поручения украинским дипломатам, – добавил Зеленский. Поделиться

Наступление ВСУ на Курщине загнал Кремль в окончательный тупик

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, очередные ядерные угрозы России свидетельствуют о загнанности и безвыходном положении страны-агрессорки, однако даже при таких условиях кремлевский диктатор Владимир Путин не решится на применение ядерного оружия.