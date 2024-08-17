Зеленский раскрыл детали разговора с Сырским о ситуации на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский раскрыл детали разговора с Сырским о ситуации на фронте

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский и Олександр Сырский
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Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте в Украине и наступательной операции украинских военных в Курщине.

Главные тезисы

  • Зеленский и Сырский обсудили ситуацию на фронте в Украине и наступательную операцию на Курщине, где украинские военные активно противостоят российским оккупантам.
  • Важными темами разговора были поставки вооружений от западных партнеров, ограничение российского наступательного потенциала и действия украинских дипломатов.
  • Аналитик Александр Коваленко подчеркивает безысходность Кремля и отсутствие решительности Путина в применении ядерного оружия, даже при ядерных угрозах.
  • Ситуация на фронте и наступление украинских военных в Курской области свидетельствуют об усилении контроля сил обороны Украины и беспомощности российских войск.
  • Наступление ВСУ на Курщине загоняет Кремль в тупик. 

О чем Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте и Курщине

Отмечается, что главком ВСУ доложил президенту о ситуации в Донецкой области, где ВСУ сдерживают наступление оккупационной армии РФ в районах Покровска и Торецкая, а также в других направлениях.

По словам Зеленского, украинские военные делают все для уничтожения российских окупантов и отражения десятков вражеских штурмов ежесуточно.

Второй темой доклада стала наступательная операция ВСУ в Курской области.

На сегодняшний день есть пополнение обменного фонда для нашего государства. Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и удерживаемых Россией гражданских, - подчеркнул глава государства.

Президент также обсудил с главнокомандующим поставку вооружений от западных партнеров.

Главное – ограничение российского наступательного потенциала и наша дальнобойность. Готовим соответствующие поручения украинским дипломатам, – добавил Зеленский.

Наступление ВСУ на Курщине загнал Кремль в окончательный тупик

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, очередные ядерные угрозы России свидетельствуют о загнанности и безвыходном положении страны-агрессорки, однако даже при таких условиях кремлевский диктатор Владимир Путин не решится на применение ядерного оружия.

В информационном пространстве максимально нагнетается ядерная истерия. Но, казалось бы, при чем это делать, если по официальной версии Кремля в Курской области все под контролем? На самом деле, ничего не под контролем. Российские военные продолжают сдаваться в плен. Зона контроля сил обороны Украины расширяется. Глушковский район отрезается от логистики и снабжения. Естественно, неспособные справиться с ситуацией русские войска включили режим нагнетания и истерии. Для начала в надежде на международное сообщество повлиять на темпы наступательной кампании, - подчеркивает Коваленко.

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