Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте в Украине и наступательной операции украинских военных в Курщине.
Главные тезисы
- Зеленский и Сырский обсудили ситуацию на фронте в Украине и наступательную операцию на Курщине, где украинские военные активно противостоят российским оккупантам.
- Важными темами разговора были поставки вооружений от западных партнеров, ограничение российского наступательного потенциала и действия украинских дипломатов.
- Аналитик Александр Коваленко подчеркивает безысходность Кремля и отсутствие решительности Путина в применении ядерного оружия, даже при ядерных угрозах.
- Ситуация на фронте и наступление украинских военных в Курской области свидетельствуют об усилении контроля сил обороны Украины и беспомощности российских войск.
- Наступление ВСУ на Курщине загоняет Кремль в тупик.
О чем Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте и Курщине
Отмечается, что главком ВСУ доложил президенту о ситуации в Донецкой области, где ВСУ сдерживают наступление оккупационной армии РФ в районах Покровска и Торецкая, а также в других направлениях.
По словам Зеленского, украинские военные делают все для уничтожения российских окупантов и отражения десятков вражеских штурмов ежесуточно.
Второй темой доклада стала наступательная операция ВСУ в Курской области.
Президент также обсудил с главнокомандующим поставку вооружений от западных партнеров.
Наступление ВСУ на Курщине загнал Кремль в окончательный тупик
По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, очередные ядерные угрозы России свидетельствуют о загнанности и безвыходном положении страны-агрессорки, однако даже при таких условиях кремлевский диктатор Владимир Путин не решится на применение ядерного оружия.
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