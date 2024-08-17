Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті в Україні та наступальної операції українських військових на Курщині.
Головні тези:
- Головними темами розмови Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського були ситуація на фронті в Україні та наступальна операція українських військових на Курщині.
- Зазначено, що українські військові активно протистоять наступу окупаційних сил РФ на Донеччині та інших напрямках, роблять усе для знищення російських окупантів та відбиття ворожих штурмів.
- Також обговорювалися поставки озброєнь від західних партнерів, обмеження російського наступального потенціалу та питання дій українських дипломатів.
- Аналітик Олександр Коваленко наголошує на загнаності та безвихідності Кремля, підкреслюючи, що навіть при ядерних загрозах, Путін не наважиться на застосування ядерної зброї.
- Ситуація на фронті та наступ у Курській області свідчать про посилення контролю Сил оборони України та безпорадність російських військ, які намагаються нагнітати істерію для впливу на міжнародне співтовариство.
Про що Сирський доповів Зеленському стосовно ситуації на фронті та на Курщині
Зазначається, що головком ЗСУ доповів президенту щодо ситуації на Донеччині, де ЗСУ стримують наступ окупаційної армії РФ в районах Покровська та Торецька, а також на інших напрямках.
За словами Зеленського, українські військові роблять усе для знищення російських окупантів та відбиття десятків ворожих штурмів щодоби.
Другою темою доповіді стала наступальна операція ЗСУ у Курській області.
Президент також обговорив із головнокомандувачем поставки озброєнь від західних партнерів.
Наступ ЗСУ на Курщині загнав Кремль в остаточну безвихідь
За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, чергові ядерні погрози Росії свідчать про загнаність і безвихідне становище країни-агресорки, однак навіть за таких умов кремлівський диктатор Володимир Путін не наважиться на застосування ядерної зброї.
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