Зеленський розкрив деталі розмови із Сирським щодо ситуації на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський розкрив деталі розмови із Сирським щодо ситуації на фронті

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський та Олександр Сирський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті в Україні та наступальної операції українських військових на Курщині. 

Головні тези:

  • Головними темами розмови Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського були ситуація на фронті в Україні та наступальна операція українських військових на Курщині.
  • Зазначено, що українські військові активно протистоять наступу окупаційних сил РФ на Донеччині та інших напрямках, роблять усе для знищення російських окупантів та відбиття ворожих штурмів.
  • Також обговорювалися поставки озброєнь від західних партнерів, обмеження російського наступального потенціалу та питання дій українських дипломатів.
  • Аналітик Олександр Коваленко наголошує на загнаності та безвихідності Кремля, підкреслюючи, що навіть при ядерних загрозах, Путін не наважиться на застосування ядерної зброї.
  • Ситуація на фронті та наступ у Курській області свідчать про посилення контролю Сил оборони України та безпорадність російських військ, які намагаються нагнітати істерію для впливу на міжнародне співтовариство.

Про що Сирський доповів Зеленському стосовно ситуації на фронті та на Курщині

Зазначається, що головком ЗСУ доповів президенту щодо ситуації на Донеччині, де ЗСУ стримують наступ окупаційної армії РФ в районах Покровська та Торецька, а також на інших напрямках.

За словами Зеленського, українські військові роблять усе для знищення російських окупантів та відбиття десятків ворожих штурмів щодоби.

Другою темою доповіді стала наступальна операція ЗСУ у Курській області.

На сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією, - підкреслив глава держави.

Президент також обговорив із головнокомандувачем поставки озброєнь від західних партнерів.

Головне - обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам, - додав Зеленський.

Наступ ЗСУ на Курщині загнав Кремль в остаточну безвихідь

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, чергові ядерні погрози Росії свідчать про загнаність і безвихідне становище країни-агресорки, однак навіть за таких умов кремлівський диктатор Володимир Путін не наважиться на застосування ядерної зброї.

В інформаційному просторі максимально нагнітається ядерна істерія. Але, здавалося б, до чого це робити, якщо за офіційною версією Кремля в Курській області все під контролем? Насправді нічого не під контролем. Російські військові продовжують здаватися в полон. Зона контролю Сил оборони України розширюється. Глушківський район відрізається від логістики і постачання. Звісно, нездатні впоратися із ситуацією російські війська увімкнули режим нагнітання та істерії. Для початку в надії на міжнародне співтовариство, вплинути на темпи наступальної кампанії, - підкреслює Коваленко.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Покарати РФ. Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту МКС
Верховна Рада України
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні спростували черговий фейк Росії про Зеленського
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський показав українську зброю, яка нещадно б'є Росію — відео
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?