Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті в Україні та наступальної операції українських військових на Курщині.

Про що Сирський доповів Зеленському стосовно ситуації на фронті та на Курщині

Зазначається, що головком ЗСУ доповів президенту щодо ситуації на Донеччині, де ЗСУ стримують наступ окупаційної армії РФ в районах Покровська та Торецька, а також на інших напрямках.

За словами Зеленського, українські військові роблять усе для знищення російських окупантів та відбиття десятків ворожих штурмів щодоби.

Другою темою доповіді стала наступальна операція ЗСУ у Курській області.

На сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією, - підкреслив глава держави. Поширити

Президент також обговорив із головнокомандувачем поставки озброєнь від західних партнерів.

Головне - обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам, - додав Зеленський. Поширити

Наступ ЗСУ на Курщині загнав Кремль в остаточну безвихідь

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, чергові ядерні погрози Росії свідчать про загнаність і безвихідне становище країни-агресорки, однак навіть за таких умов кремлівський диктатор Володимир Путін не наважиться на застосування ядерної зброї.