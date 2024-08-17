Аналітики з Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI спростували черговий поширюваний російськими пропагандистами фейк про те, що нібито високопосадовці у США шукають заміну президенту Володимиру Зеленському на тлі операції ЗСУ на Курщині.
Головні тези:
- Аналіз агентства SPRAVDI спростовує черговий фейк про можливу заміну Зеленського владою США у контексті операції ЗСУ на Курщині.
- Російські пропагандисти поширюють брехливу інформацію про усунення Зеленського для посилення ІПСО та розхитування ситуації в Україні.
- Експерти відзначають спростування російських фейків щодо можливої ядерної провокації на електростанціях в Україні й нагадують про відданість країни міжнародним договорам.
- МЗС України активно протистоїть російській дезінформації, вказуючи на безпідставність звинувачень України у планах застосування “брудних бомб” або терактів.
- Співпраця із міжнародними організаціями, як МАГАТЕ, є важливим елементом спростування маніпуляцій та зміцнення правдивого інформаційного простору.
Російська пропаганда поширює фейк про бажання США замінити Зеленського
У Центрі зазначають, що російські пропагандисти поширюють нову ІПСО із посиланням на заяву ексспівробітника ЦРУ Ларрі Джонсона про те, що у США нібито розглядають ймовірність усунення президента Володимира Зеленського від влади через наступ ЗСУ на Курщині.
Зазначається, що метою цього фейку є посилення нещодавньої дези Служби зовнішньої розвідки країни-агресорки про нібито плани США замінити Зеленського на когось іншого.
При цьому у своїй ІПСО російські пропагандисти використовують заяву ексаналітика ЦРУ Ларрі Джонсона, засудженого за розбещення неповнолітньої, ексінспектора ООН Скотта Ріттера та інших.
У Центрі пояснили, що росіяни за допомогою такого вкиду хочуть посилити наративи про "зовнішнє управління" та розхитати ситуацію всередині України.
Що відомо про інші гучні фейки російських пропагандистів
За інформацією керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, Росія може готувати ядерну провокацію на Запорізькій або Курській АЕС із метою звинуватити у цьому Україну.
Коваленко зазначив, що намір росіян звинуватити українських військових у тероризмі через нібито плани захопити Курську АЕС провалився.
Брехливі заяви російської пропаганди також спростували в МЗС України.
Речник відомства Георгій Тихий зазначив, що відбувається черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати атомні електростанції.
Тихий додав, що Україна завжди була і залишається відданим членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
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