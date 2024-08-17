Аналітики з Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI спростували черговий поширюваний російськими пропагандистами фейк про те, що нібито високопосадовці у США шукають заміну президенту Володимиру Зеленському на тлі операції ЗСУ на Курщині.

Російська пропаганда поширює фейк про бажання США замінити Зеленського

У Центрі зазначають, що російські пропагандисти поширюють нову ІПСО із посиланням на заяву ексспівробітника ЦРУ Ларрі Джонсона про те, що у США нібито розглядають ймовірність усунення президента Володимира Зеленського від влади через наступ ЗСУ на Курщині.

Зазначається, що метою цього фейку є посилення нещодавньої дези Служби зовнішньої розвідки країни-агресорки про нібито плани США замінити Зеленського на когось іншого.

При цьому у своїй ІПСО російські пропагандисти використовують заяву ексаналітика ЦРУ Ларрі Джонсона, засудженого за розбещення неповнолітньої, ексінспектора ООН Скотта Ріттера та інших.

Ці особи не мають жодного відношення до політичних кіл або спецслужб і роками працюють на російську пропаганду, яка використовує їх колишні регалії та готовність тиражувати що завгодно, - підкреслюють у SPRAVDI. Поширити

У Центрі пояснили, що росіяни за допомогою такого вкиду хочуть посилити наративи про "зовнішнє управління" та розхитати ситуацію всередині України.

Що відомо про інші гучні фейки російських пропагандистів

За інформацією керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, Росія може готувати ядерну провокацію на Запорізькій або Курській АЕС із метою звинуватити у цьому Україну.

Коваленко зазначив, що намір росіян звинуватити українських військових у тероризмі через нібито плани захопити Курську АЕС провалився.

Це свідчення того, що Росія може готувати теракт, - зазначає Коваленко. Поширити

Брехливі заяви російської пропаганди також спростували в МЗС України.

Речник відомства Георгій Тихий зазначив, що відбувається черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати атомні електростанції.

Офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення. Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню, - наголосив Тихий. Поширити

Тихий додав, що Україна завжди була і залишається відданим членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.