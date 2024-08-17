Аналитики из Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI опровергли очередной распространяемый российскими пропагандистами фейк о том, что якобы высокопоставленные должностные лица в США ищут замену президенту Владимиру Зеленскому на фоне операции ВСУ на Курщине.
Главные тезисы
- Аналитики Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли фейки России о планах замены Зеленского высокопоставленными лицами в США.
- Эксперты опровергают российские фейки о возможной ядерной провокации на украинских электростанциях и подчеркивают преданность Украины международным договорам.
- МИД Украины активно противостоит российской дезинформации, опровергая ложные обвинения в планах применения “грязных бомб” или осуществления терактов.
Российская пропаганда распространяет фейк о желании США заменить Зеленского
В Центре отмечают, что российские пропагандисты распространяют новую ИПСО со ссылкой на заявление экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона о том, что в США якобы рассматривают вероятность отстранения президента Владимира Зеленского от власти из-за наступления ВСУ на Курщине.
Отмечается, что целью этого фейка является усиление недавней дезы Службы внешней разведки страны-агрессорки о якобы планах США заменить Зеленского кого-то другого.
При этом в своей ИПСО российские пропагандисты используют заявление эксаналитика ЦРУ Ларри Джонсона, осужденного за развращение несовершеннолетней, эксинспектора ООН Скотта Риттера и других.
В Центре объяснили, что россияне с помощью такого вброса хотят усилить нарративы о "внешнем управлении" и расшатать ситуацию внутри Украины.
Что известно о других громких фейках российских пропагандистов
По информации руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, Россия может готовить ядерную провокацию на Запорожской или Курской АЭС с целью обвинить в этом Украину.
Коваленко отметил, что намерение россиян обвинить украинских военных в терроризме из-за якобы планов захвата Курской АЭС провалилось.
Лживые заявления российской пропаганды также опровергли МИД Украины.
Спикер ведомства Георгий Тихий отметил, что происходит очередной всплеск безумной российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции.
Тихий добавил, что Украина всегда была и остается преданным членом Договора о нераспространении ядерного оружия.
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