Аналитики из Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI опровергли очередной распространяемый российскими пропагандистами фейк о том, что якобы высокопоставленные должностные лица в США ищут замену президенту Владимиру Зеленскому на фоне операции ВСУ на Курщине.

Российская пропаганда распространяет фейк о желании США заменить Зеленского

В Центре отмечают, что российские пропагандисты распространяют новую ИПСО со ссылкой на заявление экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона о том, что в США якобы рассматривают вероятность отстранения президента Владимира Зеленского от власти из-за наступления ВСУ на Курщине.

Отмечается, что целью этого фейка является усиление недавней дезы Службы внешней разведки страны-агрессорки о якобы планах США заменить Зеленского кого-то другого.

При этом в своей ИПСО российские пропагандисты используют заявление эксаналитика ЦРУ Ларри Джонсона, осужденного за развращение несовершеннолетней, эксинспектора ООН Скотта Риттера и других.

Эти лица не имеют никакого отношения к политическим кругам или спецслужбам и годами работают на российскую пропаганду, использующую их прежние регалии и готовность тиражировать что угодно, подчеркивают в SPRAVDI. Поделиться

В Центре объяснили, что россияне с помощью такого вброса хотят усилить нарративы о "внешнем управлении" и расшатать ситуацию внутри Украины.

Что известно о других громких фейках российских пропагандистов

По информации руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, Россия может готовить ядерную провокацию на Запорожской или Курской АЭС с целью обвинить в этом Украину.

Коваленко отметил, что намерение россиян обвинить украинских военных в терроризме из-за якобы планов захвата Курской АЭС провалилось.

Это свидетельство того, что Россия может готовить теракт, отмечает Коваленко. Поделиться

Лживые заявления российской пропаганды также опровергли МИД Украины.

Спикер ведомства Георгий Тихий отметил, что происходит очередной всплеск безумной российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции.

Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерения, ни возможности совершать какие-либо подобные действия. Россия должна перестать распространять опасную ложь, - подчеркнул Тихий. Поделиться

Тихий добавил, что Украина всегда была и остается преданным членом Договора о нераспространении ядерного оружия.