В Украине опровергли очередной фейк России о Зеленском
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине опровергли очередной фейк России о Зеленском

Владимир Зеленский
Read in English
Читати українською
Источник:  SPRAVDI

Аналитики из Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI опровергли очередной распространяемый российскими пропагандистами фейк о том, что якобы высокопоставленные должностные лица в США ищут замену президенту Владимиру Зеленскому на фоне операции ВСУ на Курщине.

Главные тезисы

  • Аналитики Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли фейки России о планах замены Зеленского высокопоставленными лицами в США.
  • Эксперты опровергают российские фейки о возможной ядерной провокации на украинских электростанциях и подчеркивают преданность Украины международным договорам.
  • МИД Украины активно противостоит российской дезинформации, опровергая ложные обвинения в планах применения “грязных бомб” или осуществления терактов.

Российская пропаганда распространяет фейк о желании США заменить Зеленского

В Центре отмечают, что российские пропагандисты распространяют новую ИПСО со ссылкой на заявление экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона о том, что в США якобы рассматривают вероятность отстранения президента Владимира Зеленского от власти из-за наступления ВСУ на Курщине.

Отмечается, что целью этого фейка является усиление недавней дезы Службы внешней разведки страны-агрессорки о якобы планах США заменить Зеленского кого-то другого.

При этом в своей ИПСО российские пропагандисты используют заявление эксаналитика ЦРУ Ларри Джонсона, осужденного за развращение несовершеннолетней, эксинспектора ООН Скотта Риттера и других.

Эти лица не имеют никакого отношения к политическим кругам или спецслужбам и годами работают на российскую пропаганду, использующую их прежние регалии и готовность тиражировать что угодно, подчеркивают в SPRAVDI.

В Центре объяснили, что россияне с помощью такого вброса хотят усилить нарративы о "внешнем управлении" и расшатать ситуацию внутри Украины.

Что известно о других громких фейках российских пропагандистов

По информации руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, Россия может готовить ядерную провокацию на Запорожской или Курской АЭС с целью обвинить в этом Украину.

Коваленко отметил, что намерение россиян обвинить украинских военных в терроризме из-за якобы планов захвата Курской АЭС провалилось.

Это свидетельство того, что Россия может готовить теракт, отмечает Коваленко.

Лживые заявления российской пропаганды также опровергли МИД Украины.

Спикер ведомства Георгий Тихий отметил, что происходит очередной всплеск безумной российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции.

Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерения, ни возможности совершать какие-либо подобные действия. Россия должна перестать распространять опасную ложь, - подчеркнул Тихий.

Тихий добавил, что Украина всегда была и остается преданным членом Договора о нераспространении ядерного оружия.

У нас нет никаких "грязных бомб" и не планируем их добывать. Когда Россия впервые распространила эту чушь в 2022 году, мы пригласили миссию МАГАТЭ, которая полностью опровергла эту ложь. С тех пор ничего не изменилось, - добавил спикер МИД Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская пропаганда распространяет фейк о массовой военной подготовке женщин Украины
ЦПД
Бучанские ведьмы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Минобороны РФ опозорилось фейковыми видео ударов по ВСУ на Курщине
авиация РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия снимает фейковые видео с актерами о действиях ВСУ на Курщине
Курщина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?