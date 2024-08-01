Российская пропаганда распространяет фейк о массовой военной подготовке женщин Украины

Центр противодействия дезинформации при СНБО развенчивает российский фейк о мобилизации украинских женщин.
Главные тезисы
- Российская пропаганда распространяет фейк о массовой военной подготовке женщин в Украине.
- Центр противодействия дезинформации при СНБО развенчивает это ложное утверждение, уточняя, что фотографии женщин в военной форме относятся к добровольческим формированиям.
- Необходимо быть осторожными и критически оценивать информацию, распространяемую российскими пропагандистами, проверяя ее на правдивость и фактичность.
Роспропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в Украине
1 августа российские пропагандисты запустили дезинформацию о массовом женском призыве в Украине.
TG-канал "Блокнот Пропагандиста" распространил фотографии женщин в военной форме на военном учебном полигоне и дополнил следующим комментарием:
ЦПД опроверг этот фейк российской пропаганды.
На самом деле указанные фотографии опубликованы в статье под заголовком "Бучанские ведьмы" — женщины, которые держат небо над Киевщиной украинского местного издания "Моя Киевщина", и касаются женского добровольческого формирования территориального общества.
Пропагандисты РФ пытаются посеять панику среди украинцев
По мнению пропагандистов РФ, комбинированная воздушная атака обусловлена поступлением в Украину западных самолетов F-16, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.
Как отметили в Центре противодействия дезинформации, российские воздушные удары происходят постоянно и не привязаны к поставкам какого-либо вооружения.
Громкие заголовки о «будущем массовом ракетном ударе» ставят цель увеличить количество подписчиков в анонимных Telegram-каналах, которые часто контролируются Россией, и хотят посеять панику среди украинцев, — отметили фактчекеры.
В Центре подчеркнули, что единственным проверенным источником информации о потенциальных будущих атаках по российской стратегической авиации или морским ракетоносителям являются Воздушные силы ВСУ.
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