В ЦПД опровергли информацию о западе армии РФ в Торецке

30 июля в сети появилась фейковая информация о якобы о западе российской армии в Торецк.
Главные тезисы
- ЦПД опроверг информацию о западе российской армии в Торецке, подтверждая отсутствие действий россиян в этом направлении.
- В районе Курахово произошел массированный штурм армии РФ, в результате которого украинские десантники одержали победу, нанеся значительные потери во вражеских силах.
- Российские оккупанты направили к атаке 57 единиц бронетехники, однако были разгромлены украинскими воинами, уничтожены танки, мотоциклы и баги врага.
ВСУ контролируют Торецк
Как отмечается, в сети заявили о напряженной ситуации в Торецком направлении. Отмечалось, что россияне, якобы, уже "перешли в непосредственно границы Торецкого".
Однако руководитель ЦПД при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко опроверг эту информацию. По его словам, по состоянию на 12:00 "информация о мероприятии россиян в Торецке не соответствует действительности".
Что известно об отражении нового массированного штурма армии РФ в районе Курахово
Отмечается, что преступная армия РФ направила в атаку 57 единиц бронетехники для прорыва оборонительных позиций украинских десантников.
Однако вражеский штурм потерпел поражение и обернулся многочисленными потерями для российских окупантов.
Подчеркивается, что в течение одного дня российские оккупанты привлекли к штурму 10 танков, 47 бронемашин, 10 мотоциклов и 1 баги.
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