В ЦПД опровергли информацию о западе армии РФ в Торецке
Категория
Украина
Дата публикации

В ЦПД опровергли информацию о западе армии РФ в Торецке

ЦПД
В ЦПД опровергли информацию о западе армии РФ в Торецке
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30 июля в сети появилась фейковая информация о якобы о западе российской армии в Торецк.

Главные тезисы

  • ЦПД опроверг информацию о западе российской армии в Торецке, подтверждая отсутствие действий россиян в этом направлении.
  • В районе Курахово произошел массированный штурм армии РФ, в результате которого украинские десантники одержали победу, нанеся значительные потери во вражеских силах.
  • Российские оккупанты направили к атаке 57 единиц бронетехники, однако были разгромлены украинскими воинами, уничтожены танки, мотоциклы и баги врага.

ВСУ контролируют Торецк

Как отмечается, в сети заявили о напряженной ситуации в Торецком направлении. Отмечалось, что россияне, якобы, уже "перешли в непосредственно границы Торецкого".

Однако руководитель ЦПД при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко опроверг эту информацию. По его словам, по состоянию на 12:00 "информация о мероприятии россиян в Торецке не соответствует действительности".

Что известно об отражении нового массированного штурма армии РФ в районе Курахово

Отмечается, что преступная армия РФ направила в атаку 57 единиц бронетехники для прорыва оборонительных позиций украинских десантников.

Однако вражеский штурм потерпел поражение и обернулся многочисленными потерями для российских окупантов.

Подчеркивается, что в течение одного дня российские оккупанты привлекли к штурму 10 танков, 47 бронемашин, 10 мотоциклов и 1 баги.

В ходе боя наши воины поразили 12 боевых бронированных машин, 8 российских танков, 9 мотобайков и баги. Уничтожены 36 окупантов, еще 32 ранены. Искалеченные российские штурмовики с оторванными конечностями, почувствовавшие ярость Таврических десантников и в панике бросающиеся ползти с поля боя — вот что нужно показывать каждому, кто еще собирается принять участие в "сво", — сообщают бойцы бригады.

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