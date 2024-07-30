В ЦПД опровергли информацию о западе армии РФ в Торецке

30 июля в сети появилась фейковая информация о якобы о западе российской армии в Торецк.

ВСУ контролируют Торецк

Как отмечается, в сети заявили о напряженной ситуации в Торецком направлении. Отмечалось, что россияне, якобы, уже "перешли в непосредственно границы Торецкого".

Однако руководитель ЦПД при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко опроверг эту информацию. По его словам, по состоянию на 12:00 "информация о мероприятии россиян в Торецке не соответствует действительности".

Что известно об отражении нового массированного штурма армии РФ в районе Курахово

Отмечается, что преступная армия РФ направила в атаку 57 единиц бронетехники для прорыва оборонительных позиций украинских десантников.

Однако вражеский штурм потерпел поражение и обернулся многочисленными потерями для российских окупантов.

Подчеркивается, что в течение одного дня российские оккупанты привлекли к штурму 10 танков, 47 бронемашин, 10 мотоциклов и 1 баги.