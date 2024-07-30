У ЦПД спростували інформацію про захід армії РФ в Торецьк
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЦПД спростували інформацію про захід армії РФ в Торецьк

Центр протидії дезінформації
У ЦПД спростували інформацію про захід армії РФ в Торецьк

30 липня в мережі зʼявилася фейкова інформація про нібито про захід російської армії до Торецька.

Головні тези:

  • ЦПД спростував інформацію про захід армії РФ в Торецьк, стверджуючи, що ця інформація не відповідає дійсності.
  • Відомі деталі щодо масованого штурму армії РФ в районі Курахового: втрати окупантів, участь бронетехніки та танків у бою.
  • Українські військові вразили російські боємашини та танки, знищивши 36 окупантів та поранивши 32.
  • Скалічені російські штурмовики у паніці відступають, що свідчить про ефективність оборонної стратегії українських силовиків.

ЗСУ контролюють Торецьк

Як зазначається, у мережі заявили про напружену ситуацію на Торецькому напрямку. Зазначалось, що росіяни, нібито, вже "перейшли в безпосередньо межі Торецька".

Проте керівник ЦПД при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко спростував цю інформацію. За його словами, станом на 12:00 "інформація про захід росіян в Торецьк не відповідає дійсності".

Що відомо про відбиття нового масованого штурму армії РФ в районі Курахового

Зазначається, що злочинна армія РФ відправила в атаку 57 одиниць бронетехніки для прориву оборонних позицій українських десантників.

Однак ворожий штурм зазнав поразки й обернувся численними втратами для російських окупантів.

Підкреслюється, що протягом одного дня російські окупанти залучили до штурму 10 танків, 47 бронемашин, 10 мотоциклів та 1 багі.

У ході бою наші воїни вразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків, 9 мотобайків та багі. Знищено 36 окупантів, ще 32 — поранені. Скалічені російські штурмовики з відірваними кінцівками, які відчули лють Таврійських десантників і в паніці кидаються повзти з поля бою — ось що треба показувати кожному, хто ще збирається взяти участь в "сво", — повідомляють бійці бригади.

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