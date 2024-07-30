У ЦПД спростували інформацію про захід армії РФ в Торецьк

30 липня в мережі зʼявилася фейкова інформація про нібито про захід російської армії до Торецька.

ЗСУ контролюють Торецьк

Як зазначається, у мережі заявили про напружену ситуацію на Торецькому напрямку. Зазначалось, що росіяни, нібито, вже "перейшли в безпосередньо межі Торецька".

Проте керівник ЦПД при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко спростував цю інформацію. За його словами, станом на 12:00 "інформація про захід росіян в Торецьк не відповідає дійсності".

Що відомо про відбиття нового масованого штурму армії РФ в районі Курахового

Зазначається, що злочинна армія РФ відправила в атаку 57 одиниць бронетехніки для прориву оборонних позицій українських десантників.

Однак ворожий штурм зазнав поразки й обернувся численними втратами для російських окупантів.

Підкреслюється, що протягом одного дня російські окупанти залучили до штурму 10 танків, 47 бронемашин, 10 мотоциклів та 1 багі.