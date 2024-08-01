Російська пропаганда поширює фейк про масову військову підготовку жінок України

Центр протидії дезінформації при РНБО розвінчує російський фейк про мобілізацію українських жінок.

Роспропагандисти поширюють фейк про мобілізацію жінок в Україні

1 серпня російські пропагандисти запустили дезінформацію щодо масового жіночого призову в Україні.

TG-канал "Блокнот Пропагандиста" поширив фотографії жінок у військовій формі на військовому навчальному полігоні, та доповнив наступним коментарем:

На українських полігонах розпочато масову підготовку жінок до військових дій. Зеленський брехав, коли говорив, що жінок на фронті не буде. Втім, як завжди. Поширити

ЦПД спростував цей фейк російської пропаганди.

Насправді вказані фотографії опубліковано в статті під заголовком "Бучанські відьми" — жінки, які тримають небо над Київщиною" українського місцевого видання "Моя Київщина", та стосуються жіночого добровольчого формування територіальної громади.

Пропагандисти РФ намагаються посіяти паніку серед українців

На думку пропагандистів РФ, комбінована повітряна атака зумовлена надходженням в Україну західних літаків F-16, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Як наголосили у Центрі протидії дезнформації, російські повітряні удари відбуваються постійно і не прив’язані до постачання будь-якого озброєння.

Гучні заголовки про «майбутній наймасовіший ракетний удар» ставлять за ціль збільшити кількість підписників в анонімних Telegram-каналах, які часто контролюються Росією, і хочуть посіяти паніку серед українців, — зазначили фактчекери.

У Центрі підкреслили, що єдиним перевіреним джерелом інформації про потенційні майбутні атаки з російської стратегічної авіації чи морських ракетоносіїв є Повітряні сили ЗСУ.