Зеленський вчергове закликав партнерів України зняти обмеження на удари по РФ

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 17 серпня закликав українських партнерів зняти обмеження на використання зброї, наголосивши на важливості прийняття цього рішення.

Зеленський звернувся з закликом до західних партнерів

Президент наголосив, що питання дозволу бити отриманою Україною західною зброєю є ключовим для послаблення позицій російських військ та прискорення завершення війни.

Далекобійність для наших сил — це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, відсутність дозволу з боку західних партнерів на використання їхньої зброї на території Росії наразі компенсує сміливість та стійкість наших воїнів.

І ми змогли б надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою.

Зеленський також висловив подяку Британії за надану допомогу, але зауважив, що ситуація з постачанням зброї дещо сповільнилася. Він заявив, що Україна продовжить вести дипломатичні переговори з партнерами, щоб отримати необхідну зброю та досягти справедливого миру.

Бо далекобійність для нас дійсно принципова річ. І весь світ бачить, якими ефективними є українці — увесь наш народ, — коли захищають свою незалежність. Поширити

Сирський доповів Зеленському стосовно ситуації на фронті та на Курщині

Зазначається, що 17 серпня головком ЗСУ доповів президенту щодо ситуації на Донеччині, де ЗСУ стримують наступ окупаційної армії РФ в районах Покровська та Торецька, а також на інших напрямках.

За словами Зеленського, українські військові роблять усе для знищення російських окупантів та відбиття десятків ворожих штурмів щодоби.

Другою темою доповіді стала наступальна операція ЗСУ у Курській області.

На сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією, — підкреслив глава держави. Поширити

Президент також обговорив із головнокомандувачем постачань озброєнь від західних партнерів.