Зеленський вчергове закликав партнерів України зняти обмеження на удари по РФ

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 17 серпня закликав українських партнерів зняти обмеження на використання зброї, наголосивши на важливості прийняття цього рішення.
Головні тези:
- Зеленський закликав партнерів України зняти обмеження на удари по Росії для послаблення позицій окупантів та прискорення завершення війни.
- Президент наголосив на важливості дозволу використовувати отриману зброю для захисту України від російських загроз.
- Зеленський подякував за допомогу Британії та зазначив, що Україна продовжить дипломатичні переговори для отримання необхідної зброї.
Зеленський звернувся з закликом до західних партнерів
Президент наголосив, що питання дозволу бити отриманою Україною західною зброєю є ключовим для послаблення позицій російських військ та прискорення завершення війни.
За його словами, відсутність дозволу з боку західних партнерів на використання їхньої зброї на території Росії наразі компенсує сміливість та стійкість наших воїнів.
І ми змогли б надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою.
Зеленський також висловив подяку Британії за надану допомогу, але зауважив, що ситуація з постачанням зброї дещо сповільнилася. Він заявив, що Україна продовжить вести дипломатичні переговори з партнерами, щоб отримати необхідну зброю та досягти справедливого миру.
Сирський доповів Зеленському стосовно ситуації на фронті та на Курщині
Зазначається, що 17 серпня головком ЗСУ доповів президенту щодо ситуації на Донеччині, де ЗСУ стримують наступ окупаційної армії РФ в районах Покровська та Торецька, а також на інших напрямках.
За словами Зеленського, українські військові роблять усе для знищення російських окупантів та відбиття десятків ворожих штурмів щодоби.
Другою темою доповіді стала наступальна операція ЗСУ у Курській області.
Президент також обговорив із головнокомандувачем постачань озброєнь від західних партнерів.
Головне — обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам.
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