Зеленський закликав партнерів України пришвидшити постачання оголошеної військової допомоги

Зеленський звернувся до країн-партнерів України

Зеленський поділився новинами з фронту.

Щойно доповідав головком Сирський. І щодо ситуації на сході України, і щодо операції в Курській області, і щодо "обмінного фонду", щодо комплектації наших бригад — комплектації наших резервів: це і снаряди, і зброя. По всіх напрямках наші хлопці — ви молодці. Володимир Зеленський Президент України

Але, за його словами, щодо постачання від партнерів потрібне пришвидшення.

Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції. Поширити

Зеленський звернувся з закликом до західних партнерів

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 17 серпня закликав українських партнерів зняти обмеження на використання зброї, наголосивши на важливості прийняття цього рішення.

Президент наголосив, що питання дозволу бити отриманою Україною західною зброєю є ключовим для послаблення позицій російських військ та прискорення завершення війни.

Далекобійність для наших сил — це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни.

За його словами, відсутність дозволу з боку західних партнерів на використання їхньої зброї на території Росії наразі компенсує сміливість та стійкість наших воїнів.

І ми змогли б надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою. Поширити

Зеленський також висловив подяку Британії за надану допомогу, але зауважив, що ситуація з постачанням зброї дещо сповільнилася. Він заявив, що Україна продовжить вести дипломатичні переговори з партнерами, щоб отримати необхідну зброю та досягти справедливого миру.