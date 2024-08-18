Зеленський закликав партнерів України пришвидшити постачання оголошеної військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 18 серпня закликав міжнародних партнерів пришвидшити логістику оголошених пакетів військової допомоги.
Головні тези:
- Зеленський закликав міжнародних партнерів прискорити постачання військової допомоги для України та поліпшити логістику.
- Президент наголосив на важливості дозволу західних партнерів на використання зброї, щоб послабити позиції російських військ та завершити війну.
- Україна продовжує дипломатичні переговори з партнерами для отримання необхідної зброї та досягнення справедливого миру на сході країни.
- За словами Зеленського, український народ проявляє ефективність та відданість у захисті своєї незалежності.
Зеленський звернувся до країн-партнерів України
Зеленський поділився новинами з фронту.
Але, за його словами, щодо постачання від партнерів потрібне пришвидшення.
Зеленський звернувся з закликом до західних партнерів
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 17 серпня закликав українських партнерів зняти обмеження на використання зброї, наголосивши на важливості прийняття цього рішення.
Президент наголосив, що питання дозволу бити отриманою Україною західною зброєю є ключовим для послаблення позицій російських військ та прискорення завершення війни.
Далекобійність для наших сил — це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни.
За його словами, відсутність дозволу з боку західних партнерів на використання їхньої зброї на території Росії наразі компенсує сміливість та стійкість наших воїнів.
Зеленський також висловив подяку Британії за надану допомогу, але зауважив, що ситуація з постачанням зброї дещо сповільнилася. Він заявив, що Україна продовжить вести дипломатичні переговори з партнерами, щоб отримати необхідну зброю та досягти справедливого миру.
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