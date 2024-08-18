Зеленський закликав партнерів України пришвидшити постачання оголошеної військової допомоги
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський закликав партнерів України пришвидшити постачання оголошеної військової допомоги

Володимир Зеленський
Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 18 серпня закликав міжнародних партнерів пришвидшити логістику оголошених пакетів військової допомоги.

Головні тези:

  • Зеленський закликав міжнародних партнерів прискорити постачання військової допомоги для України та поліпшити логістику.
  • Президент наголосив на важливості дозволу західних партнерів на використання зброї, щоб послабити позиції російських військ та завершити війну.
  • Україна продовжує дипломатичні переговори з партнерами для отримання необхідної зброї та досягнення справедливого миру на сході країни.
  • За словами Зеленського, український народ проявляє ефективність та відданість у захисті своєї незалежності.

Зеленський звернувся до країн-партнерів України

Зеленський поділився новинами з фронту.

Щойно доповідав головком Сирський. І щодо ситуації на сході України, і щодо операції в Курській області, і щодо "обмінного фонду", щодо комплектації наших бригад — комплектації наших резервів: це і снаряди, і зброя. По всіх напрямках наші хлопці — ви молодці.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Але, за його словами, щодо постачання від партнерів потрібне пришвидшення.

Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції.

Зеленський звернувся з закликом до західних партнерів

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 17 серпня закликав українських партнерів зняти обмеження на використання зброї, наголосивши на важливості прийняття цього рішення.

Президент наголосив, що питання дозволу бити отриманою Україною західною зброєю є ключовим для послаблення позицій російських військ та прискорення завершення війни.

Далекобійність для наших сил — це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни.

За його словами, відсутність дозволу з боку західних партнерів на використання їхньої зброї на території Росії наразі компенсує сміливість та стійкість наших воїнів.

І ми змогли б надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою.

Зеленський також висловив подяку Британії за надану допомогу, але зауважив, що ситуація з постачанням зброї дещо сповільнилася. Він заявив, що Україна продовжить вести дипломатичні переговори з партнерами, щоб отримати необхідну зброю та досягти справедливого миру.

Бо далекобійність для нас дійсно принципова річ. І весь світ бачить, якими ефективними є українці — увесь наш народ, — коли захищають свою незалежність.

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