Зеленский заявил об увеличении подконтрольных ВСУ населенных пунктов в Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил об увеличении подконтрольных ВСУ населенных пунктов в Курщине

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, украинские военные сейчас контролируют более 1 тыс. 250 кв км территории Курской области и 92 населенных пункта в регионе.

Главные тезисы

  • Украинские военные увеличивают контроль над населенными пунктами на Курщине, контролируя более 1 тыс 250 кв. км территории и 92 населенных пункта в регионе.
  • Успех украинских воинов свидетельствует о неспособности Путина защитить свою территорию и разрушает мифы о “красных линиях” России.
  • Зеленский призвал партнеров быть синхронными с Украиной в решимости достичь справедливого мира на Донбассе.
  • Активная превентивная защита Украины эффективно противодействует российскому террору и влияет на изменение идеологических представлений о России.
  • Украина опровергла нарративы Кремля о 'красных линиях', демонстрируя решимость и смелость в наступательной операции на Курщине.

Что известно о расширении контроля ВСУ на Курской области

Украинские воины продолжают защитную операцию в определенных районах Курской области. На сегодняшний день наши силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта. Идет укрепление наших позиций, стабилизация определенных районов и пополнение обменного фонда для Украины, – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что наступательная операция в Курщине становится наибольшим вкладом в процесс освобождения граждан Украины из российского плена.

Мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию, и это весомый результат, и это одна из наших целей и наши действия продолжаются, - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что пока не может говорить о том, какие именно подразделения ВСУ участвуют в наступательной операции в Курщине.

Но я благодарен каждому подразделению. Я хочу поблагодарить всех наших героев. Сейчас российское приграничье напротив нашей Сумской области в значительной степени очищено от присутствия российской армии. И это тоже среди целей нашей операции, тактических целей, – подчеркнул глава государства.

Украина разрушила нарративы Кремля о "красных линиях"

Президент подчеркнул, что Украина наступлением в Курской области доказала, что не существует никаких так называемых российских красных линий.

Он отметил, что если бы западные партнеры несколько месяцев назад услышали о намерении Украины провести наступление на Курщине, они сказали бы, что пересечение "самой красной" из всех красных линий России.

Потому, как добавил Зеленский, никто не слышал о подготовке Украины к таким действиям.

Теперь успех украинских воинов говорит сам за себя: неспособность российского диктатора Владимира Путина защитить свою территорию очень красноречива.

Президент подчеркнул, что активная превентивная защита Украины является наиболее эффективным противодействием российскому террору.

Мы сейчас имеем чрезвычайно важное идеологическое изменение, а именно: вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий по отношению к России, царившая в оценках войны некоторых партнеров, рассыпалась на днях где-то под Судьей, - подчеркнул Зеленский.

Зеленский обратил внимание, что в войне "все зависит от смелости" как Украины, так и ее партнеров.

Важно, чтобы партнеры были синхронными с нами в этой решимости, и тогда у России не останется ни одного другого шага, кроме справедливого мира, – подчеркнул президент.

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