По словам президента Владимира Зеленского, украинские военные сейчас контролируют более 1 тыс. 250 кв км территории Курской области и 92 населенных пункта в регионе.
Главные тезисы
- Украинские военные увеличивают контроль над населенными пунктами на Курщине, контролируя более 1 тыс 250 кв. км территории и 92 населенных пункта в регионе.
- Успех украинских воинов свидетельствует о неспособности Путина защитить свою территорию и разрушает мифы о “красных линиях” России.
- Зеленский призвал партнеров быть синхронными с Украиной в решимости достичь справедливого мира на Донбассе.
- Активная превентивная защита Украины эффективно противодействует российскому террору и влияет на изменение идеологических представлений о России.
- Украина опровергла нарративы Кремля о 'красных линиях', демонстрируя решимость и смелость в наступательной операции на Курщине.
Что известно о расширении контроля ВСУ на Курской области
Президент отметил, что наступательная операция в Курщине становится наибольшим вкладом в процесс освобождения граждан Украины из российского плена.
Он добавил, что пока не может говорить о том, какие именно подразделения ВСУ участвуют в наступательной операции в Курщине.
Украина разрушила нарративы Кремля о "красных линиях"
Президент подчеркнул, что Украина наступлением в Курской области доказала, что не существует никаких так называемых российских красных линий.
Он отметил, что если бы западные партнеры несколько месяцев назад услышали о намерении Украины провести наступление на Курщине, они сказали бы, что пересечение "самой красной" из всех красных линий России.
Потому, как добавил Зеленский, никто не слышал о подготовке Украины к таким действиям.
Теперь успех украинских воинов говорит сам за себя: неспособность российского диктатора Владимира Путина защитить свою территорию очень красноречива.
Президент подчеркнул, что активная превентивная защита Украины является наиболее эффективным противодействием российскому террору.
Зеленский обратил внимание, что в войне "все зависит от смелости" как Украины, так и ее партнеров.
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