Зеленський заявив про збільшення підконтрольних ЗСУ населених пунктів на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський заявив про збільшення підконтрольних ЗСУ населених пунктів на Курщині

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, українські військові наразі контролюють понад 1 тис 250 кв км території Курської області і 92 населених пункти в регіоні. 

Головні тези:

  • Українські військові контролюють понад 1 тис. 250 кв. км території та 92 населених пункти у Курську області.
  • Зеленський відзначив значний внесок у процес звільнення громадян України з російського полону через наступальну операцію на Курщині.
  • Успіх українських воїнів свідчить про нездатність Путіна захистити свою територію та руйнує міфи про “червоні лінії” Росії.
  • Зеленський закликав партнерів бути синхронними з Україною у рішучості, щоб досягти справедливого миру на Донбасі.
  • Активний превентивний захист України є ефективною протидією російському терору та сприяє зміні у ході ідеологічних уявлень про Росію.

Що відомо про розширення контролю ЗСУ на Курською областю

Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На сьогодні наші сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України, - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що наступальна операція на Курщині стає найбільшим внеском у процес звільнення громадян України з російського полону.

Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають, - наголосив Зеленський.

Він додав, що поки не може говорити про те, які саме підрозділи ЗСУ беруть участь в наступальній операції на Курщині.

Але я вдячний кожному підрозділу. Я хочу подякувати від нас усіх нашим героям. Зараз російське прикордоння навпроти нашої Сумської області значною мірою очищене від присутності російської армії. І це також серед цілей нашої операції, тактичних цілей, - підкреслив глава держави.

Україна зруйнувала наративи Кремля про “червоні лінії”

Президент підкреслив, що Україна наступом у Курській області довела, що не існує жодних так званих російських “червоних ліній”.

Він зазначив, що якби західні партнери кілька місяців тому почули б про намір України провести наступ на Курщині, вони сказали б, що перетин "найчервонішої" з усіх червоних ліній Росії.

Тому, як додав Зеленський, ніхто не чув про підготовку України до таких дій.

Тепер успіх українських воїнів говорить сам за себе: нездатність російського диктатора Володимира Путіна захистити свою територію дуже красномовна.

Президент наголосив, що активний превентивний захист України є найбільш ефективною протидією російському терору.

Ми зараз маємо надзвичайно важливу ідеологічну зміну, а саме: вся наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка панувала в оцінках війни деяких партнерів, розсипалася цими днями десь під Суджею, - наголосив Зеленський.

Зеленський звернув увагу, що у війні "все залежить від сміливості" як України, так і її партнерів.

Важливо, щоб партнери були синхронними з нами у цій рішучості, і тоді у Росії не залишиться жодного іншого кроку, окрім справедливого миру, - підкреслив президент.

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