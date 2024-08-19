За словами президента Володимира Зеленського, українські військові наразі контролюють понад 1 тис 250 кв км території Курської області і 92 населених пункти в регіоні.
Головні тези:
- Українські військові контролюють понад 1 тис. 250 кв. км території та 92 населених пункти у Курську області.
- Зеленський відзначив значний внесок у процес звільнення громадян України з російського полону через наступальну операцію на Курщині.
- Успіх українських воїнів свідчить про нездатність Путіна захистити свою територію та руйнує міфи про “червоні лінії” Росії.
- Зеленський закликав партнерів бути синхронними з Україною у рішучості, щоб досягти справедливого миру на Донбасі.
- Активний превентивний захист України є ефективною протидією російському терору та сприяє зміні у ході ідеологічних уявлень про Росію.
Що відомо про розширення контролю ЗСУ на Курською областю
Президент зазначив, що наступальна операція на Курщині стає найбільшим внеском у процес звільнення громадян України з російського полону.
Він додав, що поки не може говорити про те, які саме підрозділи ЗСУ беруть участь в наступальній операції на Курщині.
Україна зруйнувала наративи Кремля про “червоні лінії”
Президент підкреслив, що Україна наступом у Курській області довела, що не існує жодних так званих російських “червоних ліній”.
Він зазначив, що якби західні партнери кілька місяців тому почули б про намір України провести наступ на Курщині, вони сказали б, що перетин "найчервонішої" з усіх червоних ліній Росії.
Тому, як додав Зеленський, ніхто не чув про підготовку України до таких дій.
Тепер успіх українських воїнів говорить сам за себе: нездатність російського диктатора Володимира Путіна захистити свою територію дуже красномовна.
Президент наголосив, що активний превентивний захист України є найбільш ефективною протидією російському терору.
Зеленський звернув увагу, що у війні "все залежить від сміливості" як України, так і її партнерів.
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