За словами президента Володимира Зеленського, українські військові наразі контролюють понад 1 тис 250 кв км території Курської області і 92 населених пункти в регіоні.

Що відомо про розширення контролю ЗСУ на Курською областю

Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На сьогодні наші сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України, - підкреслив Зеленський. Поширити

Президент зазначив, що наступальна операція на Курщині стає найбільшим внеском у процес звільнення громадян України з російського полону.

Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають, - наголосив Зеленський. Поширити

Він додав, що поки не може говорити про те, які саме підрозділи ЗСУ беруть участь в наступальній операції на Курщині.

Але я вдячний кожному підрозділу. Я хочу подякувати від нас усіх нашим героям. Зараз російське прикордоння навпроти нашої Сумської області значною мірою очищене від присутності російської армії. І це також серед цілей нашої операції, тактичних цілей, - підкреслив глава держави. Поширити

Україна зруйнувала наративи Кремля про “червоні лінії”

Президент підкреслив, що Україна наступом у Курській області довела, що не існує жодних так званих російських “червоних ліній”.

Він зазначив, що якби західні партнери кілька місяців тому почули б про намір України провести наступ на Курщині, вони сказали б, що перетин "найчервонішої" з усіх червоних ліній Росії.

Тому, як додав Зеленський, ніхто не чув про підготовку України до таких дій.

Тепер успіх українських воїнів говорить сам за себе: нездатність російського диктатора Володимира Путіна захистити свою територію дуже красномовна.

Президент наголосив, що активний превентивний захист України є найбільш ефективною протидією російському терору.

Ми зараз маємо надзвичайно важливу ідеологічну зміну, а саме: вся наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка панувала в оцінках війни деяких партнерів, розсипалася цими днями десь під Суджею, - наголосив Зеленський. Поширити

Зеленський звернув увагу, що у війні "все залежить від сміливості" як України, так і її партнерів.