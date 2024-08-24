Зеленський привітав українців З Днем Незалежності України — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський привітав українців З Днем Незалежності України — відео

Офіс Президента України
Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський привітав українців з нагоди Дня Незалежності. 

Головні тези:

  • Президент Зеленський звернувся до українців із привітанням з нагоди Дня Незалежності, підкреслюючи важливість та непорушність української незалежності.
  • Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський визначає захисників країни як неуступних борців за національну свободу та захист рідної землі.
  • Головний розвідник Кирило Буданов вітає працівників воєнної розвідки з Днем Незалежності, пишаючись мужністю та професіоналізмом народу під час війни з російським агресором.
  • Україна демонструє свою силу та незалежність у світі, вистоявши перед ворожою агресією та викликами, що стоять перед сучасними державами.
  • Святкуймо День Незалежності з гордістю та пам'яттю про тих, хто віддав життя за українську незалежність, та підтримуємо захисників країни на шляху до світлого майбутнього.

Зеленський привітав українців з Днем Незалежності

Україна. Наша земля. Дана Богом. Цілована сонцем. Заколисана вітрами. Загартована вогнем. Захищена своїми синами й доньками. Ні з чим її неможливо сплутати. Нікому її неможливо віддати. З Днем Незалежності України! - зазначив глава держави.

Президент зазначив, що 33 роки тому Україна відродилась на світових картах, а наразі підкорює серця світової спільноти, та надихає сміливістю і демонструє, як не боятись агресії кремлівського диктатора Володимира Путіна та країни-агресорки Росії.

У ХХІ столітті терористи мають спочивати в Гаазі, а не на Валдаї. І ніхто у світі більше не скаже: «Where is Ukraine?» Бо на кожному континенті тепер кажуть: «Ukraine must win». Це заряджає нашу незалежність. Нашу Україну. Їй не бракує чужих областей. Нам потрібен мир і спокій на наших землях. Уздовж усього нашого кордону, протяжністю 6992 кілометри. На суші, на морі, у повітрі, всередині країни – усюди, де ми будемо стояти на варті своїх цінностей, - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що українці завжди повертають борги і агресор, який чинить лихо на українській землі, отримає лихо у себе вдома.

Це не пророцтво, не злорадство, не сліпа помста, це – закономірність. Справедливість. Бумеранг для зла. І його запуск розпочався неподалік місця, де я записую це звернення. Сумщина. Могриця. Річка Псел. Кілька кілометрів від нашого кордону, - додав глава держави.

Що відомо про привітання інших представників керівництва України

З Днем Незалежності українців привітав і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Ми — Збройні Сили України, і ми боремося за неї кожен день, кожну секунду. Ми захищали нашу Незалежність з перших днів війни - коли спалювали ворожі колони, обороняли Київ, звільняли Харківщину, піднімали наш прапор над Херсоном та островом Зміїний. Боротьба за нашу Незалежність триває - на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках, де наші воїни ціною надзусиль зупиняють та знищують ворога. Наша Незалежність — у нашій крові. У крові, що тече у наших жилах, в крові, яку наші герої пролили за рідну землю. Наша Незалежність — у нашій люті до ворога за його звірства в наших містах і селах, за сльози наших дітей, за муки наших полонених у російських катівнях. Наша Незалежність — у помсті за кожного побратима і посестру, які впали із зброєю в руках, до останнього подиху захищаючи свою землю і свободу, - наголосив Сирський.

Із привітанням виступив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Шановні співробітники та співробітниці воєнної розвідки України! Прийміть щирі вітання з нагоди найвеличнішого національного свята – Дня Незалежності України! В умовах повномасштабної війни ми ще більше відчуваємо його цінність. Пишаємося своїм народом, своєю мовою, багатовіковою історією і державою, яка визнана не лише в Європі, а й в усьому світі! Розв’язавши війну, рашисти бачили свій імперський проєкт як кінець «української історії». Але вони зіткнулися з безпрецедентною мужністю, самовідданістю й професіоналізмом наших героїв на полі бою, залізною витримкою, компетентністю та рішучістю командирів, а головне – тотальним, всеохоплюючим спротивом Українського народу, якого підтримує весь демократичний світ, - зазначив очільник ГУР.

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