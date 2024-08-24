Президент Володимир Зеленський привітав українців з нагоди Дня Незалежності.
Головні тези:
- Президент Зеленський звернувся до українців із привітанням з нагоди Дня Незалежності, підкреслюючи важливість та непорушність української незалежності.
- Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський визначає захисників країни як неуступних борців за національну свободу та захист рідної землі.
- Головний розвідник Кирило Буданов вітає працівників воєнної розвідки з Днем Незалежності, пишаючись мужністю та професіоналізмом народу під час війни з російським агресором.
- Україна демонструє свою силу та незалежність у світі, вистоявши перед ворожою агресією та викликами, що стоять перед сучасними державами.
- Святкуймо День Незалежності з гордістю та пам'яттю про тих, хто віддав життя за українську незалежність, та підтримуємо захисників країни на шляху до світлого майбутнього.
Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
Президент зазначив, що 33 роки тому Україна відродилась на світових картах, а наразі підкорює серця світової спільноти, та надихає сміливістю і демонструє, як не боятись агресії кремлівського диктатора Володимира Путіна та країни-агресорки Росії.
Президент наголосив, що українці завжди повертають борги і агресор, який чинить лихо на українській землі, отримає лихо у себе вдома.
Що відомо про привітання інших представників керівництва України
З Днем Незалежності українців привітав і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Із привітанням виступив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
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