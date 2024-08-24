Зеленський привітав українців з Днем Незалежності

Україна. Наша земля. Дана Богом. Цілована сонцем. Заколисана вітрами. Загартована вогнем. Захищена своїми синами й доньками. Ні з чим її неможливо сплутати. Нікому її неможливо віддати. З Днем Незалежності України! - зазначив глава держави. Поширити

Президент зазначив, що 33 роки тому Україна відродилась на світових картах, а наразі підкорює серця світової спільноти, та надихає сміливістю і демонструє, як не боятись агресії кремлівського диктатора Володимира Путіна та країни-агресорки Росії.

У ХХІ столітті терористи мають спочивати в Гаазі, а не на Валдаї. І ніхто у світі більше не скаже: «Where is Ukraine?» Бо на кожному континенті тепер кажуть: «Ukraine must win». Це заряджає нашу незалежність. Нашу Україну. Їй не бракує чужих областей. Нам потрібен мир і спокій на наших землях. Уздовж усього нашого кордону, протяжністю 6992 кілометри. На суші, на морі, у повітрі, всередині країни – усюди, де ми будемо стояти на варті своїх цінностей, - зазначив Зеленський. Поширити

Президент наголосив, що українці завжди повертають борги і агресор, який чинить лихо на українській землі, отримає лихо у себе вдома.

Це не пророцтво, не злорадство, не сліпа помста, це – закономірність. Справедливість. Бумеранг для зла. І його запуск розпочався неподалік місця, де я записую це звернення. Сумщина. Могриця. Річка Псел. Кілька кілометрів від нашого кордону, - додав глава держави. Поширити

Що відомо про привітання інших представників керівництва України

З Днем Незалежності українців привітав і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Ми — Збройні Сили України, і ми боремося за неї кожен день, кожну секунду. Ми захищали нашу Незалежність з перших днів війни - коли спалювали ворожі колони, обороняли Київ, звільняли Харківщину, піднімали наш прапор над Херсоном та островом Зміїний. Боротьба за нашу Незалежність триває - на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках, де наші воїни ціною надзусиль зупиняють та знищують ворога. Наша Незалежність — у нашій крові. У крові, що тече у наших жилах, в крові, яку наші герої пролили за рідну землю. Наша Незалежність — у нашій люті до ворога за його звірства в наших містах і селах, за сльози наших дітей, за муки наших полонених у російських катівнях. Наша Незалежність — у помсті за кожного побратима і посестру, які впали із зброєю в руках, до останнього подиху захищаючи свою землю і свободу, - наголосив Сирський. Поширити

Із привітанням виступив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.