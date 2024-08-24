Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

Украина. Наша земля. Дана Богом. Целованная солнцем. Убаюканная ветрами. Закаленная огнем. Защищена своими сыновьями и дочерьми. Ни с чем ее невозможно спутать. Никому ее невозможно отдать. С Днем Независимости Украины! – отметил глава государства. Поделиться

Президент отметил, что 33 года назад Украина возродилась на мировых картах, а сейчас покоряет сердца мирового сообщества и вдохновляет смелостью и демонстрирует, как не бояться агрессии кремлевского диктатора Владимира Путина и страны-агрессорки России.

В ХХ веке террористы должны отдыхать в Гааге, а не на Валдае. И никто в мире больше не скажет: "Where is Ukraine?" Ибо на каждом континенте теперь говорят: «Ukraine must win». Это заряжает нашу независимость. Нашу Украину. Ей хватает чужих областей. Нам нужен мир и покой на наших землях. Вдоль всей нашей границы протяженностью 6992 километра. На суше, на море, в воздухе, внутри страны – везде, где мы будем стоять на страже своих ценностей, – отметил Зеленский. Поделиться

Президент подчеркнул, что украинцы всегда возвращают долги и агрессор, творящий беду на украинской земле, получит беду у себя дома.

Это не пророчество, не злорадство, не слепая месть, это закономерность. Справедливость. Бумеранг для зла. И его запуск начался недалеко от места, где я записываю это обращение. Сумы. Могрица. Река Псел. Несколько километров от нашей границы, – добавил глава государства. Поделиться

Что известно о приветствии других представителей руководства Украины

С Днем Независимости украинцев поздравил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Мы – Вооруженные Силы Украины, и мы боремся за нее каждый день, каждую секунду. Мы защищали нашу Независимость с первых дней войны – когда сжигали вражеские колонны, обороняли Киев, освобождали Харьковщину, поднимали наш флаг над Херсоном и островом Змеиный. Борьба за нашу Независимость продолжается – на Покровском, Торецком, Харьковском и других направлениях, где наши воины ценой сверхусилий останавливают и уничтожают врага. Наша Независимость – в нашей крови. В крови, текущей в наших жилах, в крови, которую наши герои пролили за родную землю. Наша Независимость — в нашей ярости к врагу за его зверства в наших городах и селах, за слезы наших детей, за мучения наших пленных в русских застенках. Наша Независимость — в мести за каждого собравшегося с оружием в руках побратима и сестру, до последнего дыхания защищая свою землю и свободу, - подчеркнул Сырский. Поделиться

С приветствием выступил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.