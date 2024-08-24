Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев по случаю Дня Независимости.
Главные тезисы
- Президент Украины Зеленский и главнокомандующий ВСУ Сырский поздравили страну с Днем Независимости, выражая гордость за украинскую независимость и героизм защитников.
- Выступление президента Зеленского отразило национальную гордость и важность борьбы за свободу и независимость Украины перед мировым сообществом.
- Главный разведчик Буданов также выразил уважение и поддержку работникам военной разведки в условиях полномасштабной войны, подчеркивая значение Дня Независимости для страны.
- Украина продолжает демонстрировать свою силу и независимость в мире, стоя перед вызовами и агрессией российского диктатора, воплощая в себе дух борьбы и самоотверженности за свои ценности.
- Празднуя День Независимости, украинцы отмечают героизм и жертвенность защитников страны, продолжая бороться за мир, свободу и независимость на своей земле.
Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости
Президент отметил, что 33 года назад Украина возродилась на мировых картах, а сейчас покоряет сердца мирового сообщества и вдохновляет смелостью и демонстрирует, как не бояться агрессии кремлевского диктатора Владимира Путина и страны-агрессорки России.
Президент подчеркнул, что украинцы всегда возвращают долги и агрессор, творящий беду на украинской земле, получит беду у себя дома.
Что известно о приветствии других представителей руководства Украины
С Днем Независимости украинцев поздравил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
С приветствием выступил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
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