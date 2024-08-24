Зеленский поздравил украинцев С Днем Независимости Украины — видео
Категория
Украина
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Зеленский поздравил украинцев С Днем Независимости Украины — видео

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев по случаю Дня Независимости.

Главные тезисы

  • Президент Украины Зеленский и главнокомандующий ВСУ Сырский поздравили страну с Днем Независимости, выражая гордость за украинскую независимость и героизм защитников.
  • Выступление президента Зеленского отразило национальную гордость и важность борьбы за свободу и независимость Украины перед мировым сообществом.
  • Главный разведчик Буданов также выразил уважение и поддержку работникам военной разведки в условиях полномасштабной войны, подчеркивая значение Дня Независимости для страны.
  • Украина продолжает демонстрировать свою силу и независимость в мире, стоя перед вызовами и агрессией российского диктатора, воплощая в себе дух борьбы и самоотверженности за свои ценности.
  • Празднуя День Независимости, украинцы отмечают героизм и жертвенность защитников страны, продолжая бороться за мир, свободу и независимость на своей земле.

Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

Украина. Наша земля. Дана Богом. Целованная солнцем. Убаюканная ветрами. Закаленная огнем. Защищена своими сыновьями и дочерьми. Ни с чем ее невозможно спутать. Никому ее невозможно отдать. С Днем Независимости Украины! – отметил глава государства.

Президент отметил, что 33 года назад Украина возродилась на мировых картах, а сейчас покоряет сердца мирового сообщества и вдохновляет смелостью и демонстрирует, как не бояться агрессии кремлевского диктатора Владимира Путина и страны-агрессорки России.

В ХХ веке террористы должны отдыхать в Гааге, а не на Валдае. И никто в мире больше не скажет: "Where is Ukraine?" Ибо на каждом континенте теперь говорят: «Ukraine must win». Это заряжает нашу независимость. Нашу Украину. Ей хватает чужих областей. Нам нужен мир и покой на наших землях. Вдоль всей нашей границы протяженностью 6992 километра. На суше, на море, в воздухе, внутри страны – везде, где мы будем стоять на страже своих ценностей, – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы всегда возвращают долги и агрессор, творящий беду на украинской земле, получит беду у себя дома.

Это не пророчество, не злорадство, не слепая месть, это закономерность. Справедливость. Бумеранг для зла. И его запуск начался недалеко от места, где я записываю это обращение. Сумы. Могрица. Река Псел. Несколько километров от нашей границы, – добавил глава государства.

Что известно о приветствии других представителей руководства Украины

С Днем Независимости украинцев поздравил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Мы – Вооруженные Силы Украины, и мы боремся за нее каждый день, каждую секунду. Мы защищали нашу Независимость с первых дней войны – когда сжигали вражеские колонны, обороняли Киев, освобождали Харьковщину, поднимали наш флаг над Херсоном и островом Змеиный. Борьба за нашу Независимость продолжается – на Покровском, Торецком, Харьковском и других направлениях, где наши воины ценой сверхусилий останавливают и уничтожают врага. Наша Независимость – в нашей крови. В крови, текущей в наших жилах, в крови, которую наши герои пролили за родную землю. Наша Независимость — в нашей ярости к врагу за его зверства в наших городах и селах, за слезы наших детей, за мучения наших пленных в русских застенках. Наша Независимость — в мести за каждого собравшегося с оружием в руках побратима и сестру, до последнего дыхания защищая свою землю и свободу, - подчеркнул Сырский.

С приветствием выступил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Уважаемые сотрудники и сотрудницы военной разведки Украины! Примите искренние поздравления по случаю величайшего национального праздника – Дня Независимости Украины! В условиях полномасштабной войны мы еще больше ощущаем его ценность. Гордимся своим народом, своим языком, многовековой историей и государством, признанным не только в Европе, но и во всем мире! Развязав войну, рашисты видели свой имперский проект как конец «украинской истории». Но они столкнулись с беспрецедентным мужеством, самоотверженностью и профессионализмом наших героев на поле боя, железной выдержкой, компетентностью и решительностью командиров, а главное – тотальным, всеобъемлющим сопротивлением Украинского народа, поддерживаемого всем демократическим миром, - отметил глава ГУР.

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