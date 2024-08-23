День государственного флага Украины. Зеленский и Сырский обратились к украинцам — видео

23 августа вся Украина отмечает День Государственного флага. В связи с этим глава государства Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступили с мощными заявлениями.

Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага

Украинский лидер принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Государственного Флага Украины.

Кроме того, церемонию посетили многие должностные лица, в частности начальник ГУР Кирилл Буданов и глава Минобороны Рустем Умеров и другие.

Президент Украины обратился ко всему народу, который продолжает борьбу за независимость собственной страны.

Сегодня мы, как и всегда, в канун нашего Дня Независимости Украины чествуем украинские национальные цвета — наше Знамя, которое ведет украинский народ через историю на протяжении веков. Мы объединены этими цветами, мы объединены этим флагом со многими поколениями украинцев, которые бились ради Украины, которые освобождали от захватчиков нашу землю, мечтали о независимой Украине и творили нашу национальную государственность. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский также обратил внимание на то, что в наших сине-желтых цветах запечатлен весь опыт украинского народа, память украинцев и путь Украины, который никогда не был легким, но сделал наших людей такими несокрушимыми.

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Сырский также обратился к украинцам по случаю праздника

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский утром 23 августа обратился ко всем украинцам.

Он напомнил народу о том, почему наш желто-голубой флаг настолько важен.

Могучий — на броне украинских танков. Родной — на пикселе наших воинов. Беспощадный — на крыле боевого самолета. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Кроме того, он отметил, что украинский флаг — "символ свободы над освобожденной землей и огонь мести на щите павшего побратима".