День государственного флага Украины. Зеленский и Сырский обратились к украинцам — видео

23 августа вся Украина отмечает День Государственного флага. В связи с этим глава государства Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступили с мощными заявлениями.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский и Александр Сырский поздравили украинцев с праздником.
- Президент страны напомнил о символическом значении украинского флага и его важности для всего народа.
- Сырский отметил, что украинский флаг – символ свободы и победы.
Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага
Украинский лидер принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Государственного Флага Украины.
Кроме того, церемонию посетили многие должностные лица, в частности начальник ГУР Кирилл Буданов и глава Минобороны Рустем Умеров и другие.
Президент Украины обратился ко всему народу, который продолжает борьбу за независимость собственной страны.
Владимир Зеленский также обратил внимание на то, что в наших сине-желтых цветах запечатлен весь опыт украинского народа, память украинцев и путь Украины, который никогда не был легким, но сделал наших людей такими несокрушимыми.
Смотрите: огромный желто-голубой флаг взвился в небе над Украиной
Сырский также обратился к украинцам по случаю праздника
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский утром 23 августа обратился ко всем украинцам.
Он напомнил народу о том, почему наш желто-голубой флаг настолько важен.
Кроме того, он отметил, что украинский флаг — "символ свободы над освобожденной землей и огонь мести на щите павшего побратима".
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